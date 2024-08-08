«Пари НН» — «Химки». Судьи и домашние стены не спасут

Красно-чёрные честно обыграют хозяев. На этот раз никто не поможет нижегородцам.

9 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Химки». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.70. Успех нижегородцев оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки» 9 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Химки» (09.08.2024)

Позади матчи 1-го тура группового этапа Кубка России и три тура РПЛ. На 9 августа запланирована встреча, которая откроет программу 4-го тура первенства. На стадионе «Нижний Новгород» померяются силами «Пари НН» и «Химки». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Начало сезона «Пари НН» — это повесть не о красоте и добре. В РПЛ он проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), а в Кубке России с разгромным счётом уступил «Ахмату» (1:4). Следом нижегородцы победили махачкалинское «Динамо» (1:0), но встреча ознаменовалась скандалом.

Соперник обратился в ЭСК по пяти решениям главного судьи после матча с нижегородцами. Арбитр свистел в одну сторону. Ладно удаление капитана «Динамо» Муталипа Алибекова, однако неназначение пенальти в ворота «Пари НН» на 18-й минуте и указание на «точку» в аналогичной ситуации, но уже в ворота махачкалинцев в концовке, не поддаются объяснению.

Стоит отметить, что даже вдесятером махачкалинцы давили и стремились сравнять счёт. Победа вряд ли улучшит моральное состояние нижегородцев. В их игре всё настолько плохо, что выступавшая в прошлом сезоне в Первой лиге команда в меньшинстве смотрится лучше.

Главный помощник Саши Илича уже был отправлен в отставку. Официальная причина увольнения Величко Каплановича — состояние здоровья. Однако, по версии СМИ, со специалистом расстались из-за провального старта сезона. Главный тренер — следующий кандидат на выход. Руководство уже согласовало условия с новым наставником на случай расторжения контракта с сербом.

«Химки» начали сезон гораздо лучше нижегородцев. В РПЛ они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), проиграли «Спартаку» (1:3) и победили «Рубин» (3:2). В Кубке России красно-чёрные обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

Матч с казанцами вызывает вопросы к судейству. В нескольких спорных эпизодах главный арбитр встречи принял решения в пользу химчан. Отличие от «Пари НН» заключается в том, что очки были заслужены красно-чёрными игрой.

Видимо, не зря всё-таки «Химки» летом приобрели ряд ветеранов, в частности Дениса Глушакова. Их опыт в сочетании с талантом и скоростью молодёжи приносит отличные плоды. Команда показывает зрелый футбол и имеет хорошие шансы по итогам сезона сохранить прописку в РПЛ.

Глушаков получает мало игрового времени, но имеет важную роль в раздевалке. С 37-летним полузащитником контракт заключался больше для обеспечения хорошей атмосферы на внутренней кухне. От него можно ждать качественных выступлений и полезных действий, однако приоритет — помощь в становлении молодёжи.

Пока всё идёт как по маслу. «Химки» имеют отличные шансы на выезде обыграть показывающий совсем невнятный футбол «Пари НН». Заключить пари на победу красно-чёрных можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70. Надеемся, в этот раз обойдётся без судейских скандалов.

Саша Илич сказал, что обыграть махачкалинское «Динамо» было очень важно для команды. Однако в таких победах мало приятного. Глава РПЛ Александр Алаев оценил судейство во встрече между нижегородцами и махачкалинцами как худшее в сезоне.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Химки» 9 августа 2024 года

«Пари НН» испытывает большие трудности. Он показывает совершенно невразумительный футбол и выглядит безнадёжно. «Химки» смотрятся куда интереснее. Они показывают слаженную командную игру и цепляются за очки. Даже на выезде у красно-чёрных есть отличные шансы на победу.

Ставка: победа «Химок» за 2.70.