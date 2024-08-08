«Дженоа» — «Реджана». Малиновский сыграет определяющую роль

9 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Италии «Дженоа» — «Реджана». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «грифонов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «квадратных голов» оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Дженоа» — «Реджана» 9 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Дженоа» — «Реджана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Италии «Дженоа» — «Реджана» (09.08.2024)

9 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе померяются силами местный «Дженоа» и «Реджана». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Дженоа» неудачно провёл первую половину минувшего сезона, но вторая стала бенефисом Альберто Джилардино. Его подопечные начали показывать прагматичный, но приносящий отличные результаты футбол. Они проиграли только 5 из 23 последних матчей в чемпионате Италии.

«Грифоны» отобрали очки у «Интера», «Ювентуса», «Милана» и ряда других топовых команд. Они закончили сезон на 11-й строчке в турнирной таблице первенства. В новом сезоне клуб из Генуи может достичь ещё бо́льших успехов. Лето он посвятил сохранению ведущих футболистов и улучшению сыгранности между ними.

«Дженоа» хорошо справился. Он сохранил практически весь костяк лидеров, в частности Руслана Малиновского. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 встречах в составе «грифонов», в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Джилардино говорил, что украинский полузащитник незаменимый и может играть определяющую роль в «Дженоа». Он подчёркивал, что благодаря своим характеристикам и тактической гибкости Малиновский способен приносить очень большую пользу команде.

«Реджана» на такого класса футболистов не богата. Она является обычным середняком Серии В, который очень ограничен в резервах. За всю историю существования команда только семь раз принимала участие в Серии А. Последнее появление в первенстве датируется сезоном-1996/1997.

Впрочем, в минувшем розыгрыше Кубка Италии «Реджана» выступила неплохо. Она разгромила «Пескару» (6:2), победила «Монцу» (2:1) и навязала борьбу «Дженоа» 1:1 (0:1 д. вр.). Причём тогда «грифоны» и «квадратные головы» также встречались в Генуе.

Это говорит о том, что на Кубок Италии «Реджана» настраивается по-особенному. Для её футболистов этот турнир является шансом проявить себя и получить приглашение в более сильный клуб. Мотивация приличная, но хватит ли её для того, чтобы не проиграть «Дженоа»?

Для «грифонов» Кубок Италии имеет не меньшее значение, чем для «Реджаны». После победы в очной встрече в минувшем розыгрыше турнира они на выезде устроили серьёзное испытание «Лацио» (0:1). Поставить на победу «Дженоа» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Джилардино стремится к тому, чтобы его команда не проигрывала. Формула его успеха кроется в надёжной обороне. В системе Малиновскому приходится играть дальше от ворот соперника, что заметно сказывается как на его результативности, так и на показателях команды.

По итогам прошлого сезона «грифоны» забили 45 мячей, пропустили столько же, но бо́льшая их часть пришлась на первую (неудачную) половину сезона. Какое дело команде из Генуи до количества забитых мячей, если стратегия Джилардино помогает преуспевать в турнирах? Есть результат, и это самое главное.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Дженоа» — «Реджана» 9 августа 2024 года

«Дженоа» нашёл свой футбол. Хорошо структурированная командная игра подопечных Джилардино от обороны приносит прекрасные плоды. У «Реджаны» ресурсов значительно меньше, чем у «грифонов». Она способна навязать борьбу, как это было в прошлом сезоне, но поражение неизбежно.

Ставка: победа «Дженоа» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.