У «фармацевтов» есть все шансы защитить титул. Неужели лучшего бомбардира в истории сборной Англии действительно преследует проклятие?

Гарри Кейн снова без трофея. «Бавария» ещё раз не станет чемпионом Германии

Давненько не было времён, когда в чемпионате Германии была бы такая интересная конкуренция, как в преддверии грядущего сезона. Гегемония «Бавария» прервана, но букмекеры видят в ней главного претендента на чемпионство с коэффициентом 1.50. Главный конкурент мюнхенского клуба — «Байер», который очень активно прогрессирует под руководством Хаби Алонсо. Поставить на его триумф можно за 3.55.

Найдётся ли в Бундеслиге команда, которая сможет сенсационно остановить раздухарившихся «фармацевтов», как это сделала «Аталанта» в финале Лиги Европы?

Венсан Компани не готов к таким вызовам

«Бавария» летом выбрала очень неоднозначный вариант. Её возглавил бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани, имеющий скромный опыт работы главным тренером. Ранее бельгиец руководил только «Андерлехтом» и «Бёрнли», который, несмотря на его старания, занял по итогам минувшего сезона предпоследнее место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.

Состав у «Баварии» самый именитый в лиге, но сыгранность между звёздными футболистами и атмосфера в раздевалке плохие. Складывается ощущение, что играет один только Гарри Кейн. В 32 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Германии он забил 36 мячей и отдал восемь результативных передач.

Однако в важных матчах англичанин регулярно оказывается беспомощен, и его сокомандники — тоже. Венсан Компани предлагает мюнхенцам новые идеи, но нет никаких гарантий, что команда их примет. Бывшего защитника «Манчестер Сити» не назовёшь сильным стратегом, а на одной мотивации далеко не уедешь.

Неужели проклятие Гарри Кейна действительно существует? За всю карьеру лучший бомбардир в истории сборной Англии не выиграл ни одного трофея. Это не может быть просто совпадением. Форвард неисчислимое количество раз добирался до финалов, но золотые медали обходят его стороной.

Леверкузен будет доминировать!

Кто знает, сколько ещё рекордов побьёт «Байер» под руководством Хаби Алонсо. Трансферное окно ещё не закрыто, и со стороны «Баварии» есть неподдельный интерес к нескольким ведущим футболистам «львов». Однако всё ведёт к тому, что «фармацевты» сохранят весь костяк лидеров.

Кроме того, чемпионский состав точечно усилен несколькими игроками «Ренна» и полузащитником «Жироны» Алешем Гарсией. Имена новичков ни о чём не говорят, но, если Хаби Алонсо увидел в них потенциал и необходимые качества, значит, приобретения могут стать большими открытиями.

По ходу прошлого сезона немецкий специалист раскрыл ряд талантов и обнаружил отменную глубину состава у «Байера». Даже без пропустившего солидную часть сезона из-за травмы лучшего бомбардира Виктора Бонифасе команда прекрасно справлялась. Она обыгрывала всех без разбору.

Поставить на то, что «Байер» выиграет Бундеслигу в сезоне-2024/2025, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55. Алонсо отладил такой классный комбинационный футбол, с которым другие клубы чемпионата Германии просто неспособны справиться.

При этом бывший легендарный испанский футболист стремится к постоянному развитию команды. Он привил подопечным чувство непобедимости и несгибаемый боевой дух. «Фармацевты» могут проигрывать даже 0:2, но в концовке им по силам собраться, перевернуть всё с ног на голову и зацепиться за очки. Кто ещё так умеет?

У «львов» не будет конкурентов

У «Баварии» может уйти время на то, чтобы адаптироваться к требованиям и идеям Венсана Компани. Дошедшая до финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» летом пережила огромное количество изменений, но осталось прежним одно — отсутствие чемпионского менталитета. Оно свойственно команде с давних времён.

Что касается закончившего минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги «Штутгарта» и стабильно входящего в топ-4 «Лейпцига», то они далеки от чемпионства по всем составляющим. У них нет подходящих ресурсов для борьбы за чемпионство. Да и по качеству игры «Байер» сильнее и лучше!

Ставка: «Байер» выиграет Бундеслигу в сезоне-2024/2025 за 3.55.