Анри и Ляказетт возьмут олимпийское золото. Прогноз на финал ОИ-2024

Олимпиада во Франции подходит к концу. Церемония закрытия запланирована на 11 августа, так что пора подводить итоги. Футбольный турнир тоже достиг своего апогея. 9 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится финал Франция — Испания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обратим внимание на прогнозы букмекеров и сделаем собственный.

Что ждут букмекеры от финала футбольного турнира Олимпиады Франция — Испания

Букмекеры не могут выделить явного фаворита в предстоящем матче за золотые медали, однако небольшое предпочтение отдают хозяевам турнира. Сделать ставку на победу олимпийской сборной Франции в основное время можно с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех олимпийской сборной Испании по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.40 — 29% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится закрытой и низкорезультативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Это почти 65% вероятности. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 в основное время. На серию пенальти можно поставить за 6.40.

Анализ и прогноз на финал Олимпийских игр Франция — Испания (09.08.2024)

Понять букмекеров, которые отдают предпочтение хозяевам турнира, можно. Олимпийская сборная Франции под руководством Тьерри Анри и подгоняемая родными болельщиками добилась значительного результата. Причём надо отметить, что выход в финал Игр оказался полностью заслуженным.

Французы выиграли каждый из пяти матчей. Пришлось напрячься лишь в полуфинальной игре со сборной Египта. Пропустили в середине второго тайма, но ближе к концу отыгрались и перевели дело в дополнительное время, где уже дожали соперника. В остальных же четырёх матчах общий счёт 8:0.

А ведь соперники были не робкого десятка. Готовящиеся к домашнему чемпионату мира США, тёртая Новая Зеландия и опытная Аргентина. Да и египтян проходным оппонентом назвать язык не повернётся. «Фараоны» ранее уже выходили из группы на Олимпиаде, а к этим Играм начали готовиться заранее — в том числе через матчи с Россией.

Похождения олимпийской сборной Испании чуть скромнее. Победы над дебютировавшим Узбекистаном (2:1) и Доминиканской Республикой (3:1) при поражении от всё того же Египта (1:2) на групповом этапе. В четвертьфинале удалось разгромить Японию (3:0), а в полуфинале на тоненького пройти Марокко (2:1). Марокканцы открыли счёт и смотрелись не сильно хуже.

Ранее молодёжки Франции и Испании на Олимпийских играх не пересекались, однако стоит отметить, что и у тех, и у других прекрасный состав. Однако подопечные Тьерри Анри на бумаге будут поталантливее. Суммарная стоимость французских игроков почти € 400 млн. Добавьте сюда поддержку домашних трибун и нестабильность испанцев — и полу́чите небольшой перевес.

Хозяева действительно выглядят чуть предпочтительнее и вполне способны выиграть олимпийское золото. Однако есть одно но. Если будут играть с полной самоотдачей, а не как в первом тайме против Египта. Самоуверенность и бездействие могут погубить всё. Впрочем, во что-то же надо верить. Так что ждём победу Франции.

Ставка: Франция выиграет золотые медали любым способом за 1.70.