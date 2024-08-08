Карпин моментально отреагирует на 0:5 от «Зенита». «Рубин» — подходящий соперник

Пока в Лиге чемпионов разгоняется квалификация, а европейские чемпионаты только готовятся к старту нового сезона, в Российской Премьер-Лиге уже добрались до 4-го тура. 9 августа в Ростове-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Ростов» — «Рубин» 9 августа

Букмекеры считают фаворитом домашнюю команду в предстоящем матче на «Ростов-Арене». Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.92, что эквивалентно 52% вероятности. Успех «Рубина» оценивается коэффициентом 4.10 — около 24% вероятности. Даже ничья более вероятна: коэффициент на неё составляет 3.80.

При этом аналитики сомневаются, что матч 4-го тура получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Но самыми вероятными являются счета 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин» (09.08.2024)

«Ростов» проиграл «Зениту» с неприличным счётом 0:5 в прошлом туре, и, разумеется, вся новостная лента теперь гудит. Главный тренер Валерий Карпин заявил, что игра команды ему понравилась, а результат был не по делу. Отчасти это так.

Игра действительно не сильно отличалась от того, что мы видели в концовке прошлого сезона. Состав — тоже. Вот только если ростовчане не изменились, то петербуржцы стали заметно сильнее. И пока к новым сине-бело-голубым никто не готов.

Вместе с тем результат для всегда играющей на пределе команды Карпина — из ряда вон выходящий. Некоторые футболисты разумно заметили, что здесь даже разбор полётов не требуется. После 0:5 любой уважающий себя коллектив настроится.

В данном случае от «Ростова» стоит ждать двойной отдачи, ведь он возвращается на домашнюю арену. Пока что клуб провёл дома только одну игру — с ЦСКА (0:0). И тогда должен был победить, судя по преимуществу по ударам (18:4) и владению (61% на 39%).

Учтём также то, что ростовчане были больше домашним коллективом в прошлом сезоне. Даже вошли в топ-4 РПЛ по количеству набранных очков в домашних матчах. И сейчас остаются таковым. Отсюда можно ждать победу хозяев на «Ростов-Арене».

Против «Рубина» играет его собственная нестабильность. 4:2 с «Нижним Новгородом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги и 4:0 с «Акроном» в 1-м туре группового этапа Кубка России обнадёживают, а 0:4 от «Зенита» и 2:3 от «Химок» не дают уверенности.

Конечно, проигрыш химчанам не совсем закономерный, но и «Ростов» — оппонент другого калибра. Четыре из пяти последних матчей с «Рубином» в Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина выиграла. Выиграет и ещё один.

Ставка: «Ростов» победит за 1.92.