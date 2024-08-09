Экспресс с коэффициентом 8.65: Франция и Испания разыграют олимпийское золото

Марокко крупно обыграл Египет (6:0) и выиграл бронзовые медали Олимпиады по футболу. Сегодня определится обладатель золота. Также стартует 4-й тур Российской Премьер-Лиги. Поэтому скучно точно не будет. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.65.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Химки»

Начало сезона «Пари НН» — это повесть не о красоте и добре. В РПЛ он проиграл «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), а в Кубке России с разгромным счётом уступил «Ахмату» (1:4). Следом нижегородцы победили махачкалинское «Динамо» (1:0), но встреча ознаменовалась скандалом. Соперник обратился в ЭСК по пяти решениям главного судьи после матча с нижегородцами.

«Химки» начали сезон гораздо лучше нижегородцев. В РПЛ они сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), проиграли «Спартаку» (1:3) и победили «Рубин» (3:2). В Кубке России красно-чёрные обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Видимо, не зря всё-таки «Химки» летом приобрели ряд ветеранов, в частности Дениса Глушакова. Их опыт в сочетании с талантом и скоростью молодёжи приносит отличные плоды.

«Пари НН» испытывает большие трудности. Он показывает совершенно невразумительный футбол и выглядит безнадёжно. «Химки» смотрятся куда интереснее. Они показывают слаженную командную игру и цепляются за очки. Даже на выезде красно-чёрные должны побеждать с коэффициентом 2.60.

Прогноз на матч Франция — Испания

Французы выиграли каждый из пяти матчей. Пришлось напрячься лишь в полуфинальной игре со сборной Египта. Пропустили в середине второго тайма, но ближе к концу отыгрались и перевели дело в дополнительное время, где уже дожали соперника. В остальных же четырёх матчах общий счёт 8:0. А ведь соперники были не робкого десятка. Готовящиеся к домашнему чемпионату мира США, тёртая Новая Зеландия и опытная Аргентина. Да и египтян проходным оппонентом назвать язык не повернётся.

Похождения олимпийской сборной Испании чуть скромнее. Победы над дебютировавшим Узбекистаном (2:1) и Доминиканской Республикой (3:1) при поражении от всё того же Египта (1:2) на групповом этапе. В четвертьфинале удалось разгромить Японию (3:0), а в полуфинале на тоненького пройти Марокко (2:1).

Ранее молодёжки Франции и Испании на Олимпийских играх не пересекались, однако стоит отметить, что и у тех, и у других прекрасный состав. Однако подопечные Тьерри Анри на бумаге будут поталантливее. Суммарная стоимость французских игроков почти € 400 млн. Добавьте сюда поддержку домашних трибун и нестабильность испанцев — и полу́чите небольшой перевес. Сделать ставку на итоговую победу Франции можно за 1.75.

Прогноз на матч «Ростов» — «Рубин»

«Ростов» проиграл «Зениту» с неприличным счётом 0:5 в прошлом туре, и, разумеется, вся новостная лента теперь гудит. Главный тренер Валерий Карпин заявил, что игра команды ему понравилась, а результат был не по делу. От «Ростова» стоит ждать двойной отдачи, ведь он возвращается на домашнюю арену. Пока что клуб провёл дома только одну игру — с ЦСКА (0:0). И тогда должен был победить, судя по преимуществу по ударам (18:4) и владению (61% на 39%).

Против «Рубина» играет его собственная нестабильность. 4:2 с «Нижним Новгородом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги и 4:0 с «Акроном» в 1-м туре группового этапа Кубка России обнадёживают, а 0:4 от «Зенита» и 2:3 от «Химок» не дают уверенности.

Конечно, проигрыш химчанам не совсем закономерный, но и «Ростов» — соперник другого калибра. Четыре из пяти последних матчей с «Рубином» в Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина выиграла. Поставить на победу ростовчан в предстоящей встрече можно за 1.90.

Экспресс на 9 августа

Ставка 1: победа «Химок» в матче с «Пари НН» за 2.60.

Ставка 2: итоговая победа Франции в игре с Испанией за 1.75.

Ставка 3: победа «Ростова» в матче с «Рубином» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.60 Х 1.75 Х 1.90 = 8.65.