«Локомотив» — «Динамо» Мх. Галактионов нашёл замены Миранчуку и Дзюбе

10 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» Мх. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 1.49. Успех махачкалинцев оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Мх 10 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Мх может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» Мх (10.08.2024)

Позади матчи 1-го тура группового этапа Кубка России и три тура РПЛ. На 10 августа запланированы четыре встречи 4-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «РЖД Арена» померяются силами местный «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Крупная победа во встрече 3-го тура чемпионата России с «Ахматом» (5:0) прекрасно охарактеризовывает пережитые «Локомотивом» изменения. Без Антона Миранчука и Артёма Дзюбы он стал только лучше и опаснее. Появились новые лидеры, которые проделывают огромный объём работы.

Главным героем встречи с грозненцами стал 19-летний полузащитник Алексей Батраков. Он записал на свой счёт хет-трик из результативных пасов и забил гол. По итогам трёх туров первенства хавбек вошёл в тройку лучших создателей голевых моментов. Он отдал 11 передач под удар.

Стал отчётливо виден почерк Галактионова. «Локомотив» начал смотреться как одно целое. Относительно минувшего сезона улучшились все компоненты, в частности игра на стандартах. Жерзино Ньямси, который раньше чаще всего отличался со знаком минус, в игре с «Ахматом» оформил дубль. Он признался, что даже на тренировках не забивает так много.

Команда начала делать уверенные шаги по освоению более быстрого и результативного футбола. Есть чувство, что каждый игрок находится на своём месте и выполняет важную роль, в особенности приобретённый у «Оренбурга» летом нападающий Дмитрий Воробьёв. Он забил во всех трёх встречах нового сезона РПЛ.

На фоне перехода Маркиньоса в «Спартак» Галактионов заявил, что «Локомотиву» нужен мастер, обладающий богатым опытом, который будет вести за собой молодёжь. Зачем, если с этой задачей отлично справляется 26-летний Воробьёв? Практически вся игра идёт через него. Форвард помогает отрабатывать в защите и развивать атаки, при этом регулярно забивая.

Оборону махачкалинского «Динамо» ждёт серьёзное испытание. Нападение «Локомотива» разрывает. Угрозы можно ожидать от кого угодно, в частности от тех, кто выйдет на замену. Заметный прогресс наблюдается в выступлениях Вадима Ракова и других нечасто ранее получавших игровое время футболистов.

Команда из Махачкалы не относится к числу явных аутсайдеров. Она оставляет после себя приятное впечатление. В Кубке России «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0), а в РПЛ сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также обидно потеряло очки в матче с «Пари НН» (0:1).

Встреча с нижегородцами ознаменовалась судейским скандалом. Главный арбитр судил в одну сторону. После встречи махачкалинцы обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть сразу пять спорных эпизодов. К предстоящему матчу они подходят без двух важных игроков. Красные карточки схлопотали капитан команды Муталип Алибеков и Никита Глушков.

Махачкалинцам стоит отдать должное. Даже в меньшинстве они не переставали давить и стараться сравнять счёт. У «Динамо» есть характер и волевые качества. Да и по рисунку футбола вопросов к Хасанби Биджиеву нет. Тренер использует прагматичную тактику, но игроки вроде Эгаша Касинтуры регулярно радуют креативом и создают остроту.

«Динамо» смотрится интересно и не бесперспективно, но всё же ему не хватает ресурсов. Команда в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. Для раздухарившихся железнодорожников она видится лёгкой добычей. Заключить пари на победу «Локо» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.30.

Красно-зелёные обретают всё более конкретные очертания. У них прорисовывается отличная глубина состава, несмотря на огромное количество молодёжи. Талант Галактионова раскрывается в полной мере. Юные игроки с ходу становятся лидерами и делают игру команды динамичнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Мх 10 августа 2024 года

«Локомотив» прогрессирует. Сыгранность, скорость, результативность — всё становится лучше. Зачем Галактионову опытные новички, если команда и так справляется шикарно? Дома у железнодорожников есть все шансы обыграть ослабленное дисквалификациями махачкалинское «Динамо» и забить много. Соперник крепок, но недостаточно.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.