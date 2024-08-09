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Зенит — Динамо, прогноз на матч РПЛ 10 августа 2024 года, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно

Глушенков ещё удивит Карпина. Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»
Алексей Анисимов
«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ
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Тренер сборной не жалует нападающего, а тот лидирует в гонке бомбардиров.

Пока в Лиге чемпионов разгоняется квалификация, а европейские чемпионаты только готовятся к старту нового сезона, в Российской Премьер-Лиге уже добрались до 4-го тура. 10 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Зенит» — «Динамо» 10 августа

В своих прогнозах букмекеры однозначны, они отдают явное предпочтение хозяевам. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.55, что эквивалентно 64% вероятности. Успех столичного «Динамо» доступен с коэффициентом 6.00 — менее 17% вероятности. Ничья по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 4.70, в неё тоже не очень верят.

Зато аналитики убеждены, что встреча 4-го тура РПЛ на «Газпром-Арене» получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей можно взять за 1.48. Самыми вероятными являются счета 1:1 и 2:1 в пользу петербуржцев.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (10.08.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Многие эксперты пророчат, что московское «Динамо» окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. С этим можно было бы согласиться. После трёх туров команды делят первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав все девять возможных очков. Отрыв от ближайшего преследователя в лице ЦСКА составляет два очка.

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Москвичи сумели обыграть «Факел», «Локомотив» и «Акрон», показав при этом неплохую результативность — 3:1, 3:1 и 2:0 соответственно. Да и в обороне после перехода Андрея Лунёва тоже всё пока неплохо. Однако есть нюанс в виде разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России между этими играми чемпионата.

Вы справедливо можете заметить, что Кубок России, особенно в нынешнем его формате, является местом для экспериментов команд с составом. По крайней мере, тренеры стараются дать лидерам отдых, а резервистам — шанс. Вот только у бело-голубых на дерби был вполне боевой состав, и итоговые 0:3 красноречиво говорят о нестабильности.

Посмотрим, как будет на дистанции, но на старте между оппонентами заметная разница. Дело в том, что «Зенит» пока что безупречен. Выписал по 4:0 «Крыльям Советов» и «Рубину» и успел разгромить «Факел» (3:0) в Кубке России. А в последнем туре РПЛ забил пять безответных мячей «Ростову» Валерия Карпина, особо не напрягаясь.

Летом петербуржцы значительно усилились и сохранили на посту главного тренера Сергея Семака. Добавим к этому стабильную финансовую поддержку и получим сильную заявку на очередное чемпионство. Время опять-таки покажет. Но к этой минуте, к сожалению, пока конкуренты на горизонте не виднеются.

За Марцела Личку говорят победы над «Зенитом» в обоих матчах прошлого сезона чемпионата России. Однако тогда петербуржцы подарили столько шансов своим преследователям, что на это можно закрыть глаза. Теперь в Санкт-Петербурге будет гораздо тяжелее. Мы бы даже подумали над победой хозяев с форой (-1). Что-то вроде 2:0 или 3:1 здесь можно ждать.

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Обратить внимание стоит и на гол Максима Глушенкова. Перешедший из «Локомотива» нападающий за три тура отметился шестью голами и сразу выбился в лидеры гонки бомбардиров. Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что это во многом заслуга более техничных партнёров. Но почему бы не воспользоваться, если прёт?

Ставка 1: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.85.

Ставка 2: Максим Глушенков забьёт за 2.00.

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