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Ман Сити — Манчестер Юнайтед, прогноз на матч за Суперкубок Англии 10 августа 2024, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно

Не спешите поздравлять «Манчестер Сити». Эрик тен Хаг замахнётся на Суперкубок
Алексей Анисимов
«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз на матч Суперкубка
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Обновлённые манкунианцы готовы бороться за трофей.

Начало нового сезона в Англии ознаменуется матчем за Суперкубок. 10 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне за трофей будут бороться «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Главным арбитром назначен Джарред Джиллетт, он должен дать стартовый свисток в 17:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от финала Суперкубка Англии — 2024 «Ман Сити» — «МЮ» 10 августа

Несмотря на то что в финале Кубка Англии в конце мая «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер Сити», букмекеры считают его аутсайдером предстоящего матча. Сделать ставку на победу «красных дьяволов» в основное время предлагается с коэффициентом 4.80, что приблизительно равно 20% вероятности. Успех «горожан» доступен за 1.60 — более 60% вероятности.

Если по итогам 90 минут на табло будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 4.90. При этом аналитики считают, что матч за Суперкубок Англии получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Самым вероятным является счёт 2:1 в пользу «Сити».

Эксперты также предсказали возможных главных героев встречи. Если гол забьёт нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, сыграет коэффициент 1.80. На хет-трик норвежца можно поставить за 20.8. В составе «красных дьяволов» больше всего верят в Маркуса Рашфорда. Его гол доступен с коэффициентом 3.40. Не исключают и точный удар Джейдона Санчо.

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (10.08.2024)

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» — фаворит, спору нет. Но далеко не такой явный, каковым его малюют. Во-первых, хотя бы потому, что прошлую очную встречу с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии он проиграл. Да, выиграл четвёртое подряд золото и установил рекорд английской Премьер-лиги, но от доминирования и требла оказался далеко.

Состав у «горожан» почти не изменился, при этом в первом матче сезона Хосеп Гвардиола недосчитается некоторых футболистов. Голкипер Эдерсон под вопросом, ведь он пропустил последнюю товарищескую встречу. Не будет и финалистов Евро-2024 Родри, Фила Фодена, Кайла Уокера и Джона Стоунза, которые ещё не вернулись к тренировкам.

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Всё это играет на руку обновлённым «красным дьяволам». Болельщики дождались смены в руководстве и уже наблюдают изменения. Как только пришёл Джим Рэтклифф — ещё недавно богатейший человек Великобритании, так сразу полетели шапки. Сокращены около 250 сотрудников и приглашены ведущие футбольные директора из «Сити», «Ньюкасла» и «Ред Булл».

Важно и то, что теперь Эрик тен Хаг, контракт с которым продлили до 2026 года, сможет не распыляться на смежные обязанности, а заниматься только футболом. Помогать нидерландцу в этом будут новые тренеры — все, разумеется, соотечественники Тен Хага. Новый футболист Джошуа Зиркзее тоже уже может дебютировать, но и не забываем про одумавшегося Джейдона Санчо.

Подготовительные сборы «Манчестер Юнайтед» провёл не очень хорошо в плане результатов. Из пяти товарищеских встреч удалось выиграть лишь две при трёх поражениях, последнее из которых — со счётом 0:3 от «Ливерпуля». Однако предстоящая встреча — совсем другое дело, титульная! А манкунианцы выиграли 21 из 30 своих последних Суперкубков.

Разумеется, «Манчестер Сити» просто так трофей не отдаст. Лидеры атаки на месте и набрали форму. Эрлинг Холанд, например, в последнем товарищеском матче с «Челси» в рамках турне по США вообще оформил хет-трик. Да и в последних матчах с «МЮ» «горожане» гораздо чаще выигрывают. И всё же «красные дьяволы» способны удивить и даже довести игру до пенальти.

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Дело ещё в мотивации. Сейчас у «Юнайтед» много нового внутри клуба, и никто наверняка до конца не привык к изменениям. Однако выиграть первый трофей с ходу было бы хорошо для всех. Рэтклиффу — для репутации, тен Хагу и футболистам — для уверенности, новой дирекции — чтобы оправдать доверие. Так что ждём борьбу со стороны манкунианцев.

В качестве ставки можно взять победу «Манчестер Юнайтед» с форой (+1), на которую букмекеры дают вполне нормальный коэффициент 1.88. Она сыграет, если «красные дьяволы» победят с любым счётом или сыграют вничью в основное время. Есть даже подстраховка — возврат средств, если «Манчестер Сити» победит с минимальным перевесом.

Ставка: победа «МЮ» с форой (+1) за 1.88.

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