Не спешите поздравлять «Манчестер Сити». Эрик тен Хаг замахнётся на Суперкубок

Начало нового сезона в Англии ознаменуется матчем за Суперкубок. 10 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне за трофей будут бороться «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Главным арбитром назначен Джарред Джиллетт, он должен дать стартовый свисток в 17:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от финала Суперкубка Англии — 2024 «Ман Сити» — «МЮ» 10 августа

Несмотря на то что в финале Кубка Англии в конце мая «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер Сити», букмекеры считают его аутсайдером предстоящего матча. Сделать ставку на победу «красных дьяволов» в основное время предлагается с коэффициентом 4.80, что приблизительно равно 20% вероятности. Успех «горожан» доступен за 1.60 — более 60% вероятности.

Если по итогам 90 минут на табло будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 4.90. При этом аналитики считают, что матч за Суперкубок Англии получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Самым вероятным является счёт 2:1 в пользу «Сити».

Эксперты также предсказали возможных главных героев встречи. Если гол забьёт нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, сыграет коэффициент 1.80. На хет-трик норвежца можно поставить за 20.8. В составе «красных дьяволов» больше всего верят в Маркуса Рашфорда. Его гол доступен с коэффициентом 3.40. Не исключают и точный удар Джейдона Санчо.

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (10.08.2024)

«Манчестер Сити» — фаворит, спору нет. Но далеко не такой явный, каковым его малюют. Во-первых, хотя бы потому, что прошлую очную встречу с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии он проиграл. Да, выиграл четвёртое подряд золото и установил рекорд английской Премьер-лиги, но от доминирования и требла оказался далеко.

Состав у «горожан» почти не изменился, при этом в первом матче сезона Хосеп Гвардиола недосчитается некоторых футболистов. Голкипер Эдерсон под вопросом, ведь он пропустил последнюю товарищескую встречу. Не будет и финалистов Евро-2024 Родри, Фила Фодена, Кайла Уокера и Джона Стоунза, которые ещё не вернулись к тренировкам.

Всё это играет на руку обновлённым «красным дьяволам». Болельщики дождались смены в руководстве и уже наблюдают изменения. Как только пришёл Джим Рэтклифф — ещё недавно богатейший человек Великобритании, так сразу полетели шапки. Сокращены около 250 сотрудников и приглашены ведущие футбольные директора из «Сити», «Ньюкасла» и «Ред Булл».

Важно и то, что теперь Эрик тен Хаг, контракт с которым продлили до 2026 года, сможет не распыляться на смежные обязанности, а заниматься только футболом. Помогать нидерландцу в этом будут новые тренеры — все, разумеется, соотечественники Тен Хага. Новый футболист Джошуа Зиркзее тоже уже может дебютировать, но и не забываем про одумавшегося Джейдона Санчо.

Подготовительные сборы «Манчестер Юнайтед» провёл не очень хорошо в плане результатов. Из пяти товарищеских встреч удалось выиграть лишь две при трёх поражениях, последнее из которых — со счётом 0:3 от «Ливерпуля». Однако предстоящая встреча — совсем другое дело, титульная! А манкунианцы выиграли 21 из 30 своих последних Суперкубков.

Разумеется, «Манчестер Сити» просто так трофей не отдаст. Лидеры атаки на месте и набрали форму. Эрлинг Холанд, например, в последнем товарищеском матче с «Челси» в рамках турне по США вообще оформил хет-трик. Да и в последних матчах с «МЮ» «горожане» гораздо чаще выигрывают. И всё же «красные дьяволы» способны удивить и даже довести игру до пенальти.

Дело ещё в мотивации. Сейчас у «Юнайтед» много нового внутри клуба, и никто наверняка до конца не привык к изменениям. Однако выиграть первый трофей с ходу было бы хорошо для всех. Рэтклиффу — для репутации, тен Хагу и футболистам — для уверенности, новой дирекции — чтобы оправдать доверие. Так что ждём борьбу со стороны манкунианцев.

В качестве ставки можно взять победу «Манчестер Юнайтед» с форой (+1), на которую букмекеры дают вполне нормальный коэффициент 1.88. Она сыграет, если «красные дьяволы» победят с любым счётом или сыграют вничью в основное время. Есть даже подстраховка — возврат средств, если «Манчестер Сити» победит с минимальным перевесом.

Ставка: победа «МЮ» с форой (+1) за 1.88.