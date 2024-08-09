«Лейпциг» — «ПСЖ». Дайте Матвею Сафонову время окрепнуть

Не стоит ругать вратаря за первые матчи за парижан. Не всё сразу.

Команды из европейских чемпионатов продолжают готовиться к началу нового сезона. 10 августа в товарищеском матче «Лейпциг» на домашнем стадионе будет принимать «ПСЖ». Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лейпциг» — «ПСЖ» 10 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. Шансы «красных быков» оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Лейпциг» — «ПСЖ» (10.08.2024)

Встреча с «ПСЖ» станет последней для «Лейпцига» в рамках предсезонной подготовки. Прошлый сезон «красные быки» провели отлично и заняли по его итогам четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. Они будут выступать в Лиге чемпионов. Поэтому опыт игры с парижанами будет очень полезен.

Марко Розе хорошо делает свою работу. Команда уходила не перерыв с беспроигрышной серией из 12 матчей во всех турнирах. Выделяется ничья с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов. Но подготовка к новому сезону идёт не совсем по плану. «Красные быки» начали с победы в игре с «Астон Виллой» (2:0), а в минувшей встрече уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

Если «красные быки» сыграют с «ПСЖ» так же, как с «волками», то их непременно ждёт поражение. Может быть, даже крупное. Парижане из года в год ставят перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, но так и не могут её добиться. Летом они потеряли свою звезду Килиана Мбаппе. Поэтому прогнозы на предстоящий сезон неутешительные.

Хотя опыт Луиса Энрике непременно должен помочь красно-синим. Кто же теперь будет отвечать за результативность «ПСЖ»? Быть может, Усман Дембеле или Коло Муани. Предсезонная подготовка для парижан началась в последней встрече со «Штурмом». Она завершилась вничью со счётом 2:2.

Один из голов забил 16-летний Ибраим Мбайе, а другой – Карлос Солер. Удивительно даже не это, а дебют Матвея Сафонова. Луис Энрике решил проверить россиянина в первом же товарищеском матче. Французским болельщикам не понравилось. Большинство очень плохо отозвались о двух пропущенных голах вратарём.

Тренер «ПСЖ», в свою очередь, высказался по делу. Он обратил внимание фанатов, что «Штурм» уже начал свой чемпионат, а парижане пока только настраиваются на режим. Так и есть. Поэтому во встрече с «Лейпцигом» должно быть намного лучше.

На стороне «красных быков» — домашние трибуны. Поэтому пока не окрепшему «ПСЖ» будет сложно добиться победы. Нет, мы не исключаем, что парижане смогут победить, даже склоняемся к этому, но это определённый риск. Намного лучше выглядит ставка на индивидуальный тотал красно-синих больше 1.5 мяча за 1.87. Встреча должна получиться результативной.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча за 1.87.