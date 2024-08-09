Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лейпциг — ПСЖ, прогноз на матч 10 августа 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Лейпциг» — «ПСЖ». Дайте Матвею Сафонову время окрепнуть
Максим Ермаков
«Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Не стоит ругать вратаря за первые матчи за парижан. Не всё сразу.

Команды из европейских чемпионатов продолжают готовиться к началу нового сезона. 10 августа в товарищеском матче «Лейпциг» на домашнем стадионе будет принимать «ПСЖ». Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лейпциг» — «ПСЖ» 10 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. Шансы «красных быков» оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Лейпциг» — «ПСЖ» (10.08.2024)

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча с «ПСЖ» станет последней для «Лейпцига» в рамках предсезонной подготовки. Прошлый сезон «красные быки» провели отлично и заняли по его итогам четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. Они будут выступать в Лиге чемпионов. Поэтому опыт игры с парижанами будет очень полезен.

Прогноз на матч Суперкубка Англии:
Не спешите поздравлять «Манчестер Сити». Эрик тен Хаг замахнётся на Суперкубок
Не спешите поздравлять «Манчестер Сити». Эрик тен Хаг замахнётся на Суперкубок

Марко Розе хорошо делает свою работу. Команда уходила не перерыв с беспроигрышной серией из 12 матчей во всех турнирах. Выделяется ничья с «Реалом» (1:1) в Лиге чемпионов. Но подготовка к новому сезону идёт не совсем по плану. «Красные быки» начали с победы в игре с «Астон Виллой» (2:0), а в минувшей встрече уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

Если «красные быки» сыграют с «ПСЖ» так же, как с «волками», то их непременно ждёт поражение. Может быть, даже крупное. Парижане из года в год ставят перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, но так и не могут её добиться. Летом они потеряли свою звезду Килиана Мбаппе. Поэтому прогнозы на предстоящий сезон неутешительные.

Хотя опыт Луиса Энрике непременно должен помочь красно-синим. Кто же теперь будет отвечать за результативность «ПСЖ»? Быть может, Усман Дембеле или Коло Муани. Предсезонная подготовка для парижан началась в последней встрече со «Штурмом». Она завершилась вничью со счётом 2:2.

Один из голов забил 16-летний Ибраим Мбайе, а другой – Карлос Солер. Удивительно даже не это, а дебют Матвея Сафонова. Луис Энрике решил проверить россиянина в первом же товарищеском матче. Французским болельщикам не понравилось. Большинство очень плохо отозвались о двух пропущенных голах вратарём.

Глушенков с каждым матчем становится сильнее:
Глушенков ещё удивит Карпина. Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»
Глушенков ещё удивит Карпина. Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Тренер «ПСЖ», в свою очередь, высказался по делу. Он обратил внимание фанатов, что «Штурм» уже начал свой чемпионат, а парижане пока только настраиваются на режим. Так и есть. Поэтому во встрече с «Лейпцигом» должно быть намного лучше.

На стороне «красных быков» — домашние трибуны. Поэтому пока не окрепшему «ПСЖ» будет сложно добиться победы. Нет, мы не исключаем, что парижане смогут победить, даже склоняемся к этому, но это определённый риск. Намного лучше выглядит ставка на индивидуальный тотал красно-синих больше 1.5 мяча за 1.87. Встреча должна получиться результативной.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча за 1.87.

У железнодорожников полный порядок:
«Локомотив» — «Динамо» Мх. Галактионов нашёл замены Миранчуку и Дзюбе
«Локомотив» — «Динамо» Мх. Галактионов нашёл замены Миранчуку и Дзюбе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android