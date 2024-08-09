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Эвертон — Рома, прогноз на матч 10 августа 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Эвертон» — «Рома». Артём Довбик — страшная сила
Максим Ермаков
«Эвертон» — «Рома»: прогноз на матч
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Лучший бомбардир чемпионата Испании готов покорять Серию А. Но пока нужно проявить себя в товарищеских встречах.

Команды из европейских чемпионатов продолжают готовиться к началу нового сезона. 10 августа в товарищеском матче «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» будет принимать «Рому». Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Рома» 10 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами римлян и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. Шансы «ирисок» оценили в 2.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Эвертон» — «Рома» (10.08.2024)

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эвертон» проведёт последний матч предсезонной подготовки на домашнем стадионе «Гудисон Парк» с итальянской «Ромой». Начало встречи – в 19:00 мск. Прошлый сезон АПЛ для «ирисок» получился ужасным. Они заняли лишь 15-е место. Естественно, ни о каких еврокубках «синие» даже не мечтали.

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Конечно, своё влияние на положение команды оказало снятие восьми очков. С ними результат был бы немного лучше. Но всё это уже в прошлом. Впереди новый сезон, в котором можно побороться за место в первой половине таблицы.

Готовит «Эвертон» Шон Дайч. Он сохранил место главного тренера. В межсезонье «ириски» потеряли несколько важных игроков. В их числе Амаду Онана, Бен Годфри и Льюис Доббин. Без покупок клуб из Ливерпуля не остался. Его состав пополнили Джейк О'Брайен, Илиман Ндиайе и Тим Айрогбунам. Все они молодые и пока малоизвестные, но перспективные.

Начали «ириски» предсезонку плохо. Они уступили «Солфорду» (1:2) и «Ковентри Сити» (0:3), а также сыграли вничью со «Слайго Роверс» (3:3). Победил «Эвертон» «Престон» со счётом 3:0. Один из новичков забил гол в последней встрече – Джейк О'Брайен.

Не менее тяжёлым выдался прошлый сезон и для «Ромы», которая после ухода Жозе Моуринью долгое время не могла найти свою игру. Потом полюбился всем фанатам и футболистам римского клуба Даниэле Де Росси. Ему дали контракт и классное усиление. Сразу стоит выделить подписание Артёма Довбика – лучшего бомбардира Примеры в минувшем розыгрыше.

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Он не единственный новичок в «Роме». Также интересно посмотреть на талантливых Матиаса Соуле, Энцо Ле Фе и Анхелиньо. Римляне уже показывают неплохой результат в товарищеских встречах. Подопечные Даниэле Де Росси разгромили «Милан» (5:2) и «Барнсли» (4:0), сыграли вничью с «Кошице» (1:1) и «Олимпиакосом» (1:1), а уступили «Тулузе» (0:1).

В последней игре с «Барнли» Соуле забил гол и отдал результативную передачу. Отметился забитым мячом и Ле Фе. Радует игра Пауло Дибалы и Тэмми Абрахама. В предстоящей встрече на поле может выйти Артём Довбик. Поэтому мудрить не будем, а возьмём ставку на победу «Ромы» за 2.30.

У римлян достаточно атакующей мощи, чтобы доставить проблемы обороне «Эвертона». Моментов будет много. Особенно если Довбик сыграет с первых минут.

Ставка: победа «Ромы» за 2.30.

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