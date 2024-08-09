«Тоттенхэм» — «Бавария». Гарри Кейн предан мюнхенцам

Ни о слова о любви к «шпорам» во время матча.

Команды из европейских чемпионатов продолжают готовиться к началу нового сезона. 10 августа в товарищеском матче «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» будет принимать «Баварию». Начало игры – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Бавария» 10 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мюнхенцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.05. Шансы лондонцев оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Бавария» (10.08.2024)

«Тоттенхэм» и «Бавария» провели матч совсем недавно – 3 августа. И вот встречаются снова. В прошлый раз «шпоры» подходили к игре в очень хорошем настроении и с серией из четырёх побед.

Подопечные Постекоглу выиграли у «Хартса» (5:1), «Куинз Парк Рейнджерс» (2:0), «Кобе» (3:2) и сборной звёзд Южной Кореи (4:3). Но «Бавария» оказалась «Тоттенхэму» не по зубам. Мюнхенцы открыли счёт уже на четвёртой минуте, а на 56-й минуте его увеличили. «Шпоры» отыграли один мяч, но на большее не сподобились – 1:2.

Постекоглу нашёл оправдание для своих подопечных. По его словам, футболисты были изнурены 10-дневным тренировочным лагерем в Азии. Тренер также пообещал, что в следующих матчах «Тоттенхэм» выдаст свой максимум и порадует болельщиков. Вот и шанс поквитаться не заставил себя долго ждать.

Венсан Компани остался доволен игрой «Баварии». Бельгийский специалист похвалил своих подопечных за быстрый темп, высокий прессинг и создание большого количества моментов у ворот «шпор». Причём это была первая серьёзная проверка для «красных» во время предсезонной подготовки.

До этого мюнхенцы крупно победили «Роттах-Эгерн» (14:1) и сыграли вничью с «Дюреном» (1:1). Поэтому обыгрывать «Тоттенхэм» было важно, ведь предыдущие результаты ни о чём не говорили. А ничья с такой слабой командой и вовсе могла встревожить болельщиков.

Минувший очный матч лондонцев и мюнхенцев мог бы быть вдвойне круче, если бы на поле вышла бывшая звезда «Тоттенхэма», а теперь новый герой «Баварии» Гарри Кейн. В предстоящей встрече, судя по информации клуба, англичанин получит игровое время. Вместе с ним должен сыграть другой бывший футболист «шпор» — Эрик Дайер.

Как заявляют представители «Тоттенхэма», перед стартовым свистком посол команды Ледли Кинг вручит Дайеру и Кейну памятные подарки от имени лондонского клуба. Это трогательно, но Гарри обязан убрать любовь к «шпорам» в сторону и доказать, что предан «Баварии». В этом матче в качестве ставки мы выберем тотал больше 3.5 мяча за 1.85. Голов должно быть больше, чем в прошлый раз.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.85.