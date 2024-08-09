«Краснодар» — ЦСКА. Мурад Мусаев — первый кандидат на увольнение

Ничего хорошего от игры «быков» в матче с преуспевающими армейцами ждать не стоит.

10 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.70. Успех москвичей оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (10.08.2024)

Позади матчи 1-го тура группового этапа Кубка России и три тура РПЛ. На 10 августа запланированы четыре встречи 4-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами местный «Краснодар» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

В новом сезоне команды уже встречались. Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0, но есть пара нюансов. Во-первых, чёрно-зелёные сыграли основным составом, а армейцы — нет. Во-вторых, команды встречались в Кубке России. РПЛ — это совсем другое.

У «быков» в чемпионате всё идёт плохо. Они потеряли очки сначала во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем в играх с аутсайдерами — с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с «Факелом» (0:0). Мурад Мусаев побеседовал со своими подопечными перед победой в матче с ЦСКА.

Воодушевление от разговора длилось недолго. Следом чёрно-зелёные чуть не проиграли воронежцам. Считаные миллиметры отделили «Факел» от победы. Он забил гол во втором тайме, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. Судьи посчитали, что мяч покинул пределы поля. На повторе плохо видно, полностью мяч пересёк линию или нет.

«Факел» обратился в ЭСК по двум эпизодам встречи, один из которых — незасчитанный гол. Также он считает, что арбитр ошибочно не показал вторую жёлтую карточку Эдуарду Сперцяну на 62-й минуте. У краснодарцев тоже был отменённый гол, но там всё гораздо более очевидно. Взятие ворот было отменено из-за заметного положения вне игры.

Всё это к тому, что чёрно-зелёные продолжили показывать посредственный футбол и терять очки после разноса от Мусаева. Экс-футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак отметил, что со стороны складывается впечатление, что тренер не справляется с раздевалкой и командой. Он считает, что Мурад является одним из первых кандидатов на увольнение в РПЛ.

У ЦСКА возникли трудности по конструированию игры в начале сезона, но у него хотя бы получалось стабильно цепляться за результаты. Даже показывая непривычный для себя прагматичный футбол, подопечные Марко Николича сумели зацепиться за очки во встрече с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0).

Москвичи начали постепенно привыкать к требованиям и задумкам сербского тренера. В матче последнего тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1). Тренер соперника Давид Деограсия в послематчевом интервью заявил, что ЦСКА способен побороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.

Важную роль в победе сыграл Аббосбек Файзуллаев, для которого встреча стала первой в сезоне. Он отсутствовал по причине участия в Олимпийских играх. Креатива, точных передач и навесов 20-летнего полузащитника не хватало красно-синим в предыдущих матчах. С ним уровень игры ЦСКА резко возрос.

Москвичи стали чаще и большим количеством идти в атаку. У них появилась уверенность, которой ранее недоставало. Заключить пари на то, что красно-синие обыграют «Краснодар», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

У чёрно-зелёных будет преимущество в виде домашних трибун, и они наверняка серьёзно настроятся на матч. Однако такого же результата, как в Кубке России, ожидать не стоит. С возвращением Файзуллаева в состав армейцы стали гораздо опаснее. Многие, в частности экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев, считают, что уже в следующем сезоне Аббосбек сможет перебраться в топовый европейский клуб.

На грядущую встречу у армейцев настрой, может быть, будет даже посильнее, чем у краснодарцев. Дело в том, что совсем недавно отпраздновал 70-летие легендарный тренер красно-синих Валерий Газзаев. Команде необходимо выложиться на полную и поздравить сделавшего очень многое для развития клуба специалиста как полагается.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года

«Краснодар» далёк от оптимальных кондиций, хорошей атмосферы в раздевалке и взаимопонимания с тренером. У Мурада Мусаева не получается воодушевить команду и наладить правильную игру. Марко Николич справляется со своими обязанностями куда лучше. Его команда цепляется за результаты, выгрызает мяч и победы. Предстоящий матч для армейцев очень важен. Что бы ни произошло, нельзя ударить в грязь лицом.

Ставка: победа ЦСКА за 2.75.