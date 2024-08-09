«Наполи» — «Модена». Хвича и Конте быстро поладят

Антонио вернёт неаполитанцев к борьбе за медали. По-другому специалист не работает и не умеет.

10 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Италии «Наполи» — «Модена». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «партенопейцев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «канареек» оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Наполи» — «Модена» 10 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Модена» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Италии «Наполи» — «Модена» (10.08.2024)

10 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет команду из Серии В — «Модену». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.

Назначение Антонио Конте на должность главного тренера — большой шаг вперёд для «Наполи». В качестве наставника специалист четырежды выигрывал чемпионат Италии (три раза с «Ювентусом», а ещё – с «Интером»), а сколько титулов он взял в качестве футболиста, вообще трудно сосчитать.

Конте как никто другой знает, что такое менталитет победителя. Он умеет заражать этим. До прихода Антонио в клуб Хвича Кварацхелия планировал сменить место прописки. Однако совместная работа убедила бывшего футболиста «Рубина», что лучше остаться. Сообщается, что он готов подписать с «Наполи» пятилетний контракт. Детали ещё обсуждаются.

В позапрошлом сезоне грузин показывал захватывающую дух игру. Он сделал неоценимый вклад в победу в чемпионате Италии. По итогам минувшего сезона Хвича стал одним из главных разочарований. Он слишком высоко задрал планку. Болельщики ждали, что Кварацхелия будет так же хорош, как при Лучано Спаллетти, но во многих аспектах он регрессировал.

Впрочем, это касается не только Хвичи, но и всей команды. Финишировала на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии она не только из-за Кварацхелии. Антонио Конте по силам вернуть неаполитанцев на пьедестал, но впереди у тренера много кропотливой работы. Всё нужно начинать с чистого листа.

На сборах «партенопейцы» выиграли четыре из пяти товарищеских встреч. Кварацхелия в одном из них забил. Аутсайдеров неаполитанцы победили очень уверенно, но вот с «Брестом» и «Жироной» у них возникли проблемы. «Пиратов» команда обыграла со счётом 1:0, а каталонцам уступила — 0:2.

Конте признался, что его не устраивает показанная «Наполи» игра. Он подчеркнул, что хочет видеть красивый атакующий футбол, а не осторожный оборонительный. В предстоящем матче у него будет возможность начать развивать свои идеи. «Модена» — явный андердог.

«Канарейки» бо́льшую часть истории провели в Серии В. Они хорошо себя чувствуют в середине турнирной таблицы второго по значимости дивизиона Италии. Последние два сезона жёлто-синие закончили на 10-й строчке. В новом прорыва не предвидится.

Летом «Модена» пережила смену главного тренера. Должность занял Пьерпаоло Бизоли. Его карьера началась неплохо. Он вывел «Чезену» в Серию В, но затем всё пошло под откос. Ни в одном другом клубе наставник не задерживался больше, чем на один сезон. Чаще всего его увольняли ввиду неудовлетворительных результатов.

Летом «Модена» неплохо укрепила состав, приобретя перспективных футболистов. Только что с этого проку, если Бизоли не справится со своими обязанностями? В последних двух сезонах «канарейки» показали характер в Кубке Италии. Они неплохо держались даже с сильными соперниками.

В новом розыгрыше турнира хотелось бы увидеть от жёлто-синих такую же самоотдачу и рвение, но далеко не факт, что с Бизоли на тренерском мостике команда будет способна их продемонстрировать. Заключить пари на победу неаполитанцев с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

С командами уровня «Наполи» жёлто-синим давненько не приходилось сталкиваться. Из позапрошлого розыгрыша Кубка Италии они вылетели, уступив «Кремонезе» — 2:4 (0:2 д.вр.), а из минувшего — проиграв «Дженоа» (3:4). Если во встречах с этими командами «канарейки» пропустили так много, то страшно даже представить, сколько пропустят в грядущем матче.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Наполи» — «Модена» 10 августа 2024 года

Смены главных тренеров должны положительно отразиться на «Наполи» и негативно – на «Модене». Неаполитанцы пригласили в клуб тренера-чемпиона, обладающего особыми ментальными и стратегическими качествами. Сильно уступающие им в классе «канарейки», в свою очередь, пошли на большой риск, дав шанс наставнику, которого в последнее время постоянно увольняют из-за плохих результатов.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за 1.81.