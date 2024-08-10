Экспресс с коэффициентом 11.01: у «Зенита» нет конкурентов, ЦСКА становится сильнее

Вчерашние матчи РПЛ получились на удивление скучными, зато каким невероятным вышел финал Олимпиады по футболу! Интрига, драма и неожиданная концовка. Испанцы выиграли золото. На сегодня запланированы встречи 4-го тура чемпионата России. Быть может, на этот раз голов будет больше? Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.01.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Мх

Крупная победа во встрече 3-го тура чемпионата России с «Ахматом» (5:0) прекрасно охарактеризовывает пережитые «Локомотивом» изменения. Без Антона Миранчука и Артёма Дзюбы он стал только лучше и опаснее. Появились новые лидеры, которые проделывают огромный объём работы. Главным героем встречи с грозненцами стал 19-летний полузащитник Алексей Батраков. Он записал на свой счёт хет-трик из результативных пасов и забил гол.

Команда из Махачкалы не относится к числу явных аутсайдеров. Она оставляет после себя приятное впечатление. В Кубке России «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0), а в РПЛ сыграло вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также обидно потеряло очки в матче с «Пари НН» (0:1). У «Динамо» есть характер и волевые качества. Да и по рисунку футбола вопросов к Хасанби Биджиеву нет.

«Локомотив» прогрессирует. Сыгранность, скорость, результативность — всё становится лучше. Зачем Галактионову опытные новички, если команда и так справляется шикарно? Дома у железнодорожников есть все шансы обыграть ослабленное дисквалификациями махачкалинское «Динамо» и забить много. Соперник крепок, но недостаточно. Наша ставка будет на победу «Локо» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Многие эксперты пророчат, что московское «Динамо» окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. С этим можно было бы согласиться. После трёх туров команды делят первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав все девять возможных очков. Москвичи сумели обыграть «Факел», «Локомотив» и «Акрон», показав при этом неплохую результативность — 3:1, 3:1 и 2:0 соответственно. Да и в обороне после перехода Андрея Лунёва тоже всё пока неплохо.

«Зенит» пока что безупречен. Крупно победил со счётом 4:0 «Крылья Советов» и «Рубин», а также успел разгромить «Факел» (3:0) в Кубке России. А в последнем туре РПЛ забил пять безответных мячей «Ростову» Валерия Карпина, особо не напрягаясь. Летом петербуржцы значительно усилились и сохранили на посту главного тренера Сергея Семака. Добавим к этому стабильную финансовую поддержку и получим сильную заявку на очередное чемпионство.

За Марцела Личку говорят победы над «Зенитом» в обоих матчах прошлого сезона чемпионата России. Однако тогда петербуржцы подарили столько шансов своим преследователям, что на это можно закрыть глаза. Теперь в Санкт-Петербурге будет гораздо тяжелее. Мы бы даже подумали над победой хозяев с форой (-1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

В новом сезоне команды уже встречались. Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0, но есть пара нюансов. Во-первых, чёрно-зелёные сыграли основным составом, а армейцы — нет. Во-вторых, команды встречались в Кубке России. РПЛ — это совсем другое.

У «быков» в чемпионате всё идёт плохо. Они потеряли очки сначала во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем в играх с аутсайдерами — с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с «Факелом» (0:0). Мурад Мусаев побеседовал со своими подопечными перед победой в матче с ЦСКА. Воодушевление от разговора длилось недолго. Следом чёрно-зелёные чуть не проиграли воронежцам. Считаные миллиметры отделили «Факел» от победы.

У ЦСКА возникли трудности по конструированию игры в начале сезона, но у него хотя бы получалось стабильно цепляться за результаты. Даже показывая непривычный для себя прагматичный футбол, подопечные Марко Николича сумели зацепиться за очки во встрече с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0). Москвичи начали постепенно привыкать к требованиям и задумкам сербского тренера. В матче последнего тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1).

«Краснодар» далёк от оптимальных кондиций, хорошей атмосферы в раздевалке и взаимопонимания с тренером. У Мурада Мусаева не получается воодушевить команду и наладить правильную игру. Марко Николич справляется со своими обязанностями куда лучше. Его команда цепляется за результаты, выгрызает мяч и победы. Предстоящий матч для армейцев очень важен. Что бы ни произошло, нельзя ударить в грязь лицом. Поставить на победу ЦСКА можно за 2.75.

Экспресс на 10 августа

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Динамо» Мх и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Ставка 2: победа «Зенита» с форой (-1) в игре с «Динамо» М за 1.82.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Краснодаром» за 2.75.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.82 Х 2.75 = 11.01.