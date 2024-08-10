В таком принципиальном соперничестве у «горожан» шансов больше, чем у «красных дьяволов», состав которых поредел.

«Ман Сити» — «МЮ». Суперкубка Англии у Холанда ещё не было

10 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «горожан»: поставить на победу подопечных Гвардиолы можно с коэффициентом 1.50. Успех «красных дьяволов» оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 10 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.09. Гол «красных дьяволов» доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (10.08.2024)

10 августа на вмещающем 90 тысяч болельщиков стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии, в котором померяются силами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

«Манчестер Сити» выиграл шесть из восьми последних очных встреч. В двух других победили «красные дьяволы», в частности в финале Кубка Англии в прошлом сезоне. Любопытно, что ни в одном из этих матчей дело не дошло до дополнительного времени. Может быть, в грядущем это случится?

В матче за Суперкубок Англии за последние 10 лет «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не встречались ни разу. Будет интересно посмотреть, как они себя проявят. Летом клубы пережили минимум изменений. Ими руководят прежние специалисты, и составы практически те же самые.

Манкунианцы подписали талантливого защитника Лени Йоро и Джошуа Зиркзее, но один из новобранцев уже успел схлопотать болезненную травму, перенёс операцию и надолго выбыл из состава. И это как раз наиболее ценное приобретение «МЮ» — Йоро. В прошлом сезоне клубу так не хватало качества в обороне, в частности из-за травм, и вот опять.

«Горожане» точечно усилили состав, приобретя крайнего нападающего Савио. В прошлом сезоне он принял участие в 37 встречах в чемпионате Испании в составе «Жироны», в которых забил девять мячей и отдал 10 результативных передач. Трансфер выглядит многообещающе.

В новом сезоне Хосеп Гвардиола вновь планирует устроить чемпионский забег. Его подопечные выиграли шесть из семи последних розыгрышей АПЛ. Из важных игроков «Манчестер Сити» не сохранил разве что Хулиана Альвареса, который составлял конкуренцию Эрлингу Холанду.

В концовке сезона аргентинский нападающий стал получать мало игрового времени. Гвардиола отдавал предпочтение Холанду. Норвежец по итогам сезона забил 27 мячей в АПЛ. Расставание с Альваресом стало логичным шагом для обеих сторон. Форварду нужно больше игрового времени, Хосеп не в силах этого дать.

Эрик тен Хаг хуже управляет ресурсами, чем Гвардиола. Манкунианцы закончили прошлый сезон на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Бывший легендарный футболист Уэйн Руни отметил, что, даже когда команда ещё при нём закончила сезон на седьмой строчке в АПЛ под руководством Дэвида Мойеса, было не так плохо.

Большую часть прошлого сезона манкунианцы показывали совсем некачественный футбол. Они много пропускали и часто смотрелись безыдейно. К Эрику тен Хагу накопилось очень много вопросов и критики. Если бы нидерландец не привёл команду к победе в Кубке Англии, с высокой долей вероятности летом последовала бы его отставка.

Джейми Каррагер считает, что в новом сезоне тен Хаг проработает максимум до ноября. Бывший легендарный игрок «Ливерпуля» небезосновательно полагает, что в лучшую сторону после летнего перерыва «красные дьяволы» не изменятся. Многие разделяют его мнение.

Сразу четыре защитника «Манчестер Юнайтед» могут пропустить встречу с «горожанами» из-за травм. Под вопросом участие Гарри Магуайра, Виктора Линделёфа, Аарона Ван-Биссаки и Люка Шоу. А также точно не смогут сыграть Хойлунд и Йоро.

Заключить пари на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. «Горожане» не выигрывали Суперкубок с 2019 года, но с тех же самых пор они ни разу не уступали дважды подряд «красным дьяволам».

Грядущий матч — первый официальный после летнего перерыва. Команды подходят ко встрече не в лучшем тонусе. Многие футболисты не готовы на все 100 процентов. И тем не менее «горожане» видятся явными фаворитами. У них лучше рисунок игры, больше глубина состава и совсем на другом уровне качество.

Настрой на встречи с манкунианцами у «горожан» за редким исключением очень хороший. Особое значение дерби имеет для Эрлинга Холанда. Легенда «МЮ» Рой Кин закончил футбольную карьеру его отца — Альфа-Инге. Эрлинг никогда этого не забудет.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 10 августа 2024 года

«Манчестер Сити» давненько не выигрывал Суперкубок Англии, потому что в соперниках часто оказывались другие претендовавшие на победу в АПЛ команды. «Манчестер Юнайтед» в число таковых уже довольно давно не входит. Что в прошлом сезоне, что в новом у «красных дьяволов» остро стоит вопрос с травмами. Всё говорит в пользу уверенной победы «горожан».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 1.76.