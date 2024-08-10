Яна Сантос — Челси Чендлер. Россиянке некуда отступать

Увольнение близко. Нужна только победа! Но добиться её будет очень сложно.

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC on Apex 61. В одном из боёв вечера выступит россиянка Яна Сантос (Куницкая). Она сразится в женской легчайшей весовой категории с Челси Чендлер.

Во сколько начало боя Куницкая — Чендлер

Бой между Яной Сантос и Челси Чендлер начнётся ориентировочно в 2:40 мск.

Где смотреть бой Сантос — Чендлер

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on Apex 61, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Куницкая — Чендлер, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают небольшим фаворитом Яну Куницкую. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.75. Шансы Чендлер оценили котировкой 2.13. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 50.0.

На полный бой дают коэффициент 1.32 и 3.25 на то, что поединок завершится досрочно. Сабмишен идёт за 6.50, а нокаут от любого из бойцов — за 5.10.

Как остановить карьеру, которая катится под откос?

Дела карьерные у Яны Сантос идут нездорово. Три поражения подряд — это уже не звонок, а самый настоящий набат. Да, россиянка вернулась в октагон после рождения ребёнка, но поражения от Холли Холм и Кэрол Розе — это очень тревожно. Если Яна проиграет ещё и Чендлер, то вполне может последовать и увольнение. Правда, при этом Сантос по-прежнему занимает 12-ю позицию в рейтинге. Это говорит о том, что в UFC верят, что она обретёт былую форму.

В принципе, соперницу для Яны подобрали достаточно удобную. Челси Чендлер — типичный середняк UFC, которая не хватает звёзд с неба. Но её точно нужно опасаться. У неё всего одно поражение в организации — от Нормы Дюмонт, которая сейчас на пике.

У Чендлер нет особенных боксёрских навыков, в стойке она будет уступать Сантос. У россиянки удары идут чаще и точнее, да и в защите дела обстоят получше. При этом нокаутирующей мощи Яне не хватает, рассчитывать на нокаут вряд ли приходится. В борьбе небольшое преимущество должно быть уже у Челси, но, опять же, о болевых и удушающих речи здесь не идёт.

Как сложится этот бой? Американке нет смысла работать в стойке, поэтому она будет переводить его в партер. Защита от тейкдаунов у Яны слабовата, поэтому надежда только на то, что хватит выносливости. Отметим, что Чендлер хорошо контролирует ход своих боёв, когда соперница оказывается на настиле.

Ждать досрочного завершения здесь не стоит, наверняка бой продлится всю заявленную дистанцию. А вот если говорить об исходе, то напрашивается ставка на победу Чендлер. Челси банально более вынослива и сможет перевести поединок в нужное ей русло, чего хватит для победы по очкам. Мы, конечно, надеемся на то, что Яна опровергнет прогнозы и сможет победить, но прогноз — успех американки решением судей.

Ставка: победа Чендлер по очкам за 3.35.