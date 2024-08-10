Сергей Спивак — Марчин Тыбура. Реванша не случится

В ночь с 10 на 11 августа в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC on Apex 61. В главном бою вечера сразятся тяжеловесы Сергей Спивак и Марчин Тыбура. Это будет бой-реванш, четыре года назад они уже встречались в октагоне. И тогда победил польский боец. Как будет на этот раз?

Во сколько начало боя Спивак — Тыбура

Бой между Сергеем Спиваком и Марчином Тыбурой начнётся ориентировочно в 4:40 мск.

Где смотреть бой Спивак — Тыбура

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on Apex 61, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Сергей Спивак — Марчин Тыбура, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают небольшим фаворитом Сергея Спивака. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Шансы поляка оценили котировкой 2.17. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 51.0.

На полный бой дают коэффициент 2.65 и 1.45 на то, что поединок завершится досрочно. Сабмишен идёт за 4.70, а нокаут от любого из бойцов — за 1.92.

Что изменилось с первого боя?

Четыре года назад эти парни уже встречались. Тогда для Спивака всё только начиналось, а вот Тыбура был крайне мотивирован — у него была всего одна победа в последних пяти боях. Можно сказать, что поляк победил на опыте, он превзошёл оппонента в разнообразии своих навыков. Причём Марчин был лучше и в борьбе — том аспекте, который, казалось бы, должен был остаться за молдаванином.

Прошло четыре года. Конечно, с тех пор Спивак прибавил. К 29 годам у него уже серьёзный опыт — 11 боёв в UFC, в которых он победил семь раз. Проиграл же после боя с Тыбурой Сергей только элите — Тому Аспиналлу и Сирилю Гану.

У Спивака хорошая борьба, но пока он не показывал её в боях с теми, кто не уступает ему. В боксе за эти годы Сергей добавил. А вот в защите проблемы есть. Есть сомнения и в кардио, если бой затянется. С другой стороны, победить на земле Спивак точно может. Но окно возможностей здесь не больше трёх раундов.

Карьера Марчина Тыбуры потихоньку клонится к закату, поляку уже 38. Но в своих последних 10 боях у него восемь побед, а проиграл он только Аспиналлу и Александру Волкову. Он очень неудобен для любого молодого бойца. Марчин — настоящий универсал, хорош и в стойке, и в борьбе. Может быть, навыки не элитные, но подловить поляка очень сложно. Удавалось это только элитным бойцам. Спивак к ним пока не относится.

Да, Сергей стал опытнее и техничнее за это время, но поляк ещё не едет с ярмарки. Марчин лучше защищается от борьбы, он сделает всё, чтобы не дать Спиваку реализовать своё преимущество. Тыбура к тому же хорошо орудует ногами в стойке, это тоже может стать проблемой для молдаванина.

Наверное, на досрочную победу побольше шансов у Спивака, но Тыбура опытнее и сможет затащить бой в свой сценарий. Думаем, что Марчин снова победит.

Ставка: победа Тыбуры за 2.17.