«Ювентус» — «Атлетико». Мотта и Симеоне из одного теста

Не стоит ждать изобилия голов в грядущем матче. Туринцы и мадридцы привыкли играть от защиты.

11 августа состоится товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.30. Успех туринцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Атлетико» 11 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Атлетико» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.30.

Анализ и прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико» (11.08.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 11 августа состоится контрольная игра, в которой на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция) померяются силами мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

В последний раз команды встречались на сборах в 2022 году. Мадридцы разгромили туринцев со счётом 4:0. Многое ли изменилось с тех пор? Глобальные перемены произошли у «Ювентуса». У «Атлетико» практически всё по-старому.

Туринцев покинул Массимилиано Аллегри. Новым главным тренером клуба стал бывший легендарный футболист Тьяго Мотта. Нечасто бывает, что отличный игрок становится высококлассным наставником, но экс-игрок «ПСЖ» талантлив во всём. Он создал одно из главных открытий минувшего сезона — вывел «Болонью» в Лигу чемпионов.

«Ювентусу» близок стиль, которому отдаёт предпочтение Мотта. Он делает акцент на оборону, жертвуя результативностью. Впрочем, игру «Болоньи» в прошлом сезоне нельзя назвать скучной и унылой. Она хорошо двигала мяч и создавала много моментов, просто временами форвардам не хватало мастерства и голевого чутья для того, чтобы забивать больше.

В новом клубе у Мотты не должно возникнуть подобных проблем. Класс игроков «старой синьоры» значительно выше, чем был в «Болонье». К слову, летом состав чёрно-белых был неплохо усилен. К ним присоединились топовый полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис, элитный вратарь Микеле Ди Грегорио (на правах аренды), сын легендарного Лилиана Тюрама Кефрен и ещё несколько качественных игроков.

«Атлетико» для набора оптимальных кондиций к новому сезону нужно гораздо меньше, чем туринцам. Он готовится в обыденном режиме под строгим руководством экстравагантного и весьма эмоционального Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавляет клуб с незапамятных времён.

Каждый год мадридцы выступают в Лиге чемпионов и время от времени участвуют в борьбе за различные трофеи. «Матрасники» становятся очень опасны и стабильны, когда находят свою игру и выступают на воодушевлении. Они перекрывают сопернику все пути к кислороду прессингом и невероятно слаженной игрой в защите.

Летом «Атлетико» расстался с Мемфисом Депаем и Альваро Моратой и правильно сделал. Нидерландец выступал с недостаточно хорошей самоотдачей, а испанец постоянно оказывается вне игры и запарывает моменты. Им на замену был приобретён Александр Сёрлот, забивший в прошлом сезоне 23 мяча в Ла Лиге.

Также состав мадридского клуба пополнил надёжный защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман. Обновлённые «матрасники» провели три товарищеские встречи, в которых сыграли вничью с «Нумансией» (1:1), а также победили «Хетафе» (3:1) и «Китчи» (6:1).

Для мадридцев и туринцев грядущий матч станет контрольной проверкой перед началом нового сезона, поэтому встреча вряд ли будет похожа на товарищескую. Мотте и Симеоне необходимо выжать максимум из подопечных, чтобы понять насколько хорошо они готовы к матчам 1-го тура чемпионатов.

Думается, экспериментов будет не слишком много, и клубы покажут в первую очередь качественную оборонительную игру. Заключить пари на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Запас прочности в защите у команд очень хороший.

«Старая синьора» в минувшем розыгрыше Серии А пропустила только 31 мяч — меньше только у «Интера». «Болонья» Мотты пропустила не сильно больше — 32. У «матрасников» показатель чуть похуже — 43 пропущенных, но это всё равно один из лучших результатов в лиге.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Атлетико» 11 августа 2024 года

Стили игры команд, а также тактики, которым отдают предпочтение Тьяго Мотта и Диего Симеоне, располагают к тому, что встреча получится нерезультативной. Несмотря на товарищеский статус матча, забитых мячей много не предвидится. Это не значит, что встреча будет скучной и неинтересной. Это соперничество двух отличных стратегов. Подходов к воротам должно быть много, голов — нет.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.