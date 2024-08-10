«Чайка» — «Родина». Владимир Газзаев испортит отцу настроение

11 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Чайка» — «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.43. Успех «Чайки» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Чайка» — «Родина» 11 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Чайка» — «Родина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Первой лиги «Чайка» — «Родина» (11.08.2024)

На 11 августа запланированы три матча 5-го тура Первой лиги. В одном из них на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопске померяются силами местная «Чайка» и «Родина». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чайка» выдаёт потрясающее начало сезона. Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по силе дивизионе России команда сыграла вничью с «Соколом» (1:1) и «Торпедо» (1:1), а также победила «Черноморца» (2:1) и разгромила «Нефтехимик» (4:0).

Клуб из Песчанокопского села не показывает какого-то выдающегося футбола, но он вынуждает соперников играть по своим правилам. Встречи с участием «Чайки» получаются насыщенными борьбой, небогатыми на опасные моменты и плохо смотрибельными.

Дмитрию Пятибратову не до красоты. Его цель — сделать так, чтобы «Чайка» закончила сезон выше зоны вылета. Пока что бывший наставник «Факела» справляется со своими задачами хорошо. Обещал руководству, что создаст агрессивную бескомпромиссную команду — и своё слово сдержал.

Пятибратов говорит правильные слова и доказывает на деле. Надолго ли его подопечным хватит энергии играть в таком высоком ритме и выгрызать хорошие результаты? Сказать трудно, но пока что предпосылок к спаду не предвидится. Поддержка родных трибун в грядущем матче зарядит команду новым импульсом энергии.

«Родина» начала сезон чуть хуже «Чайки». Она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), победила «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), но следом дома уступила «КАМАЗу» (0:1). Только каким-то чудом команда из Набережных Челнов не забила больше. Она не реализовала пенальти в первом тайме и в сумме нанесла девять ударов в створ.

Москвичи нанесли семь ударов, и только один из них пришёлся в створ. И всё это при том, что «КАМАЗ» проиграл все три первых матча нового сезона. С такой игрой «Родине» не видать выхода в РПЛ как своих ушей. Нельзя показывать такой невнятный футбол, тем более дома.

Назначение сына бывшего легендарного тренера Валерия Газзаева — Владимира — начинает видеться плохим решением руководства «Родины». Назначение 44-летнего наставника вообще многих удивило, ведь ни на одном из предыдущих мест работы Владимир не преуспел.

Газзаева пригласили скорее из уважения к его отцу, который совсем недавно отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Владимир — далеко не такой сильный тренер, как Валерий. И это неудивительно. Очень редко дети знаменитостей становятся столь же успешны, как родители. Они растут совсем в другой атмосфере, без закаливающих менталитет трудностей.

Заключить пари на то, что «Чайка» не проиграет «Родине» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Для москвичей будет успехом, если они хотя бы смогут зацепиться за ничью в предстоящем матче. Обыграть клуб из Песчанокопского села — слишком сложная задача.

Слишком большого количества забитых мячей не ждём. Пятибратов отладил очень слаженную игру в обороне. В четырёх встречах его подопечные пропустили только три мяча, но и забили не слишком много — восемь. «Родина» ещё более прагматична. За этот же период времени она забила два гола, пропустила один.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Чайка» — «Родина» 11 августа 2024 года

«Чайка» смотрится очень прилично. Пусть у неё не получается играть красиво, зато команда стабильно набирает очки, которые могут очень пригодиться в конце сезона. Подопечным Пятибратова необходимо воспользоваться нестабильностью «Родины» и набрать очки дома. У москвичей хорошо только одно — они мало пропускают. Во всём остальном есть недоработки Владимира Газзаева.

Ставка: «Чайка» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.