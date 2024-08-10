Вот она какая — вкусная игра Барко и «Спартака». «Ахмату» ловить нечего

Пока в Лиге чемпионов разгоняется квалификация, а европейские чемпионаты только готовятся к старту нового сезона, в Российской Премьер-Лиге уже добрались до 4-го тура. 11 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» 11 августа

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом принимающую сторону. Победа московского «Спартака» в букмекерских конторах идёт с коэффициентом 1.45, что при переводе на язык вероятности близится к 70%. Успех грозненского «Ахмата» при этом оценивается коэффициентом 7.00 — это около 14% вероятности. Поставить на ничью предлагают с коэффициентом 5.20.

Аналитики также считают, что встреча 4-го тура РПЛ в Москве получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32. Сделать ставку на гол москвичей можно за 1.09, а на гол грозненцев — за 1.63. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 2:0 в пользу хозяев, коэффициент на такое событие составляет 7.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (11.08.2024)

После сухого поражения в дебютном матче под руководством нового главного тренера «Спартак» добился хороших результатов и, кажется, нашёл свою игру. Деяну Станковичу, видимо, хватило всего одного матча, чтобы сделать правильные выводы. После 0:2 от «Оренбурга» последовали гостевая победа над «Химками» (3:1) и домашняя над «Крыльями Советов» (3:0).

Стоит также упомянуть о ещё одной разгромной победе, но уже в Кубке России. А именно в дерби с московским «Динамо» (3:0). Тогда красно-белые смотрелись лучше бронзового призёра чемпионата России примерно во всём. Мяч держали больше, атаковали чаще и острее, а также нанесли под 20 ударов. Игорь Лещук справился не со всем, что в него прилетело.

Пока что подопечные Деяна Станковича смотрятся интересно. Оборона стабилизировалась, а в атаке появились яркие действия. Отчасти есть в этом заслуга новичков. Многие говорят об Эсекьеле Барко, применяя слово «вкусный» по отношению к его игре. Посмотрим, что будет, когда к нему привыкнут защитники и начнут играть плотнее. Но три результативных действия в двух матчах РПЛ — солидно.

Вместе с тем «Спартаку» должны внушить уверенность и последние результаты, а потому он логично выступит фаворитом в предстоящем матче. Да ещё и на своём поле. «Ахмат» же, напротив, находится под давлением. В последнем туре чемпионата России он проиграл со счётом 0:5 «Локомотиву» и пока находится в зоне стыков. Порадовала лишь победа над «Пари НН» в Кубке России.

Понятно, что не для этого оставался в грозненском клубе Магомед Алиев. Логично, что на «Лукойл Арену» грозненцы приедут за очками и станут бороться. Ожидаемо, что красно-белым, в свою очередь, будет непросто. Но они фавориты. Причём заслуженные. И с такой игрой могут рассчитывать на уверенную победу с преимуществом в пару мячей.

Дело ещё в том, что «Ахмат» исторически плохо играет в Москве со «Спартаком». Если дома регулярно случаются победы и ничьи, то в пяти прошлых матчах в Тушино — две ничьих и три поражения. А теперь в принципе вряд ли можно рассчитывать на очки. Непонятно, сколько красно-белые смогут продержаться в такой форме, но ловим момент.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22.