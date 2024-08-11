«Челси» – «Интер». Энцо Мареска закалил «аристократов» поражениями

Пока «змеи» тешились матчами со слабыми соперниками, «синие» хоть и проигрывали, но показали характер «Ман Сити» и «Реалу».

11 августа в товарищеском матче «Челси» будет играть с «Интером» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 мск. Топовые европейские клубы продолжают проходить проверку на прочность перед стартом нового сезона.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» – «Интер» 11 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами лондонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.25. Шансы миланцев оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз на матч «Челси» – «Интер» (11.08.2024)

«Челси» уже завершает подготовку к новому сезону. Это последний товарищеский матч команды, после чего, 18 августа, она сыграет в 1-м туре с «Манчестер Сити». Перед игрой с чемпионом Англии хорошо бы проверить свои силы с обладателем скудетто — «Интером». Начало игры – в 17:00 мск.

Казалось, что «Челси» наконец-то привык к работе с Маурисисо Почеттино. Всё-таки «синие» завершили сезон АПЛ с пятью победами кряду и на шестой строчке. Но руководство «аристократов» решило, что нужны перемены в тренерском штабе. Так, новым наставником команды стал Энцо Мареска.

В прошлом сезоне итальянец вывел «Лестер» в АПЛ. Его стиль привлекательный и чем-то похож на тот, что использует Хосеп Гвардиола. Не зря он работал ассистентом в «Манчестер Сити». Кое-что Мареска успел подчеркнуть и перенять у легендарного тренера. Но результаты предсезонки, мягко говоря, впечатления не вызывают.

«Синие» выиграли всего одну из пяти товарищеских встреч. Причём у мексиканской «Америки» (3:0). Проиграли «Селтику» (1:4), «Манчестер Сити» (2:4) и «Реалу» (1:2). Ещё сыграли вничью с «Рексемом» (2:2). Вроде бы и результативность на месте, но что происходит с защитой? Выглядит она слабо, рвано и неуверенно.

Энцо Мареска не отрицает наличие этой проблемы. Он уже неоднократно заявлял, что будет работать над повышением надёжности игры в защите. Обещает перед каждой очередной игрой, что будет лучше. Пока же это просто слова. Попытки расположить линию обороны глубже тоже успехом не увенчались.

«Интер» — это ещё одно испытание для команды Энцо Марески. Миланцы тоже проведут свою последнюю товарищескую встречу, но в 1-м туре Серии А их ждёт игра с «Дженоа». Не так страшно. «Змеи» стали чемпионами Италии в прошлом сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя «Милана» на 19 очков. Сбавлять подопечные Симоне Индзаги точно не собираются.

Хотя предсезонная подготовка миланского клуба вызывает тревогу. Начал он круто, с побед во встречах со слабыми соперниками – «Лугано» (3:2), «Пергокремой» (2:1) и «Лас-Пальмас» (3:0). С «Пизой» чемпион Италии сыграл вничью – 1:1, а в минувшем матче вообще уступил «Аль-Иттихаду» — 0:2.

Вот что интересно, для «тигров» эта победа стала первой после серии из шести поражений. Поэтому назвать «Интер» готовым к новому сезону пока язык не повернётся. Мы увидим его настоящим во встрече с «Челси».

Поставим на победу «аристократов». У них была настоящая практика с сильными клубами. Да без побед, но голы «синие» забивают хорошо, а Марсека не бездействует. Ставки на победу лондонцев принимают за 2.25. Это станет хорошей пощёчиной для «Интера», которому пора бы уже настроиться на победную волну.

Ставка: победа «Челси» за 2.25.