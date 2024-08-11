Экспресс с коэффициентом 8.2: Барко и Угальде спелись

На сегодня запланированы две встречи 4-го тура РПЛ и игры 5-го тура Первой лиги. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.20.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел»

Начало нового сезона сложилось для самарских «Крыльев Советом» не лучшим образом. Команда провела четыре официальных матча во всех турнирах и потерпела четыре поражения с общим счётом 1:11. В чемпионате России самарцы уступили разгромно «Зениту» (0:4) и «Спартаку» (0:3), а также провалили концовку второго тайма игры с «Ростовом» (1:3). Кроме того, самарцы проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России. Где же атака Осинькина?

Совсем не факт, что нападающих прорвёт и в предстоящем матче с воронежским «Факелом». Воронежцы проиграли три из своих четырёх матчей, пропустив три безответных мяча от «Зенита» в Кубке России. При этом в РПЛ уступили московскому «Динамо» со счётом 1:3 и дебютанту «Акрону» со счётом 0:2. Однако здесь стоит сказать, что абсолютно в каждом случае кто-то из воронежских футболистов получал красную карточку.

И единственный случай, когда удалось доиграть матч в полном составе, завершился нулевой ничьей. А именно с «Краснодаром» в последнем туре РПЛ. Тогда краснодарцам не везло, а воронежцы серьёзно оборонялись. «Факел» при нормальных условиях умеет бороться за очки даже с хорошо атакующими командами. «Крылья Советов» наверняка ещё прибавят по ходу сезона, у них есть футболисты, которые не тренировались до перехода. Но пока что общая форма команды оставляет желать лучшего. Поэтому поставим, что «Факел» не проиграет, за 1.80.

Прогноз на матч «Чайка» — «Родина»

«Чайка» выдаёт потрясающее начало сезона. Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по силе дивизионе России команда сыграла вничью с «Соколом» (1:1) и «Торпедо» (1:1), а также победила «Черноморца» (2:1) и разгромила «Нефтехимик» (4:0). Клуб из Песчанокопского села не показывает какого-то выдающегося футбола, но он вынуждает соперников играть по своим правилам.

«Родина» начала сезон чуть хуже «Чайки». Она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), победила «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), но следом дома уступила «КАМАЗу» (0:1). Только каким-то чудом команда из Набережных Челнов не забила больше. Она не реализовала пенальти в первом тайме и в сумме нанесла девять ударов в створ. С такой игрой «Родине» не видать выхода в РПЛ как своих ушей.

«Чайка» смотрится прилично. Пусть у неё не получается играть красиво, зато команда стабильно набирает очки, которые могут пригодиться в конце сезона. Подопечным Пятибратова необходимо воспользоваться нестабильностью «Родины» и набрать очки дома. У москвичей хорошо только одно — они мало пропускают. Во всём остальном есть недоработки Владимира Газзаева. Ставки на победу «Чайки» с форой (0) принимают за 2.12.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»

После сухого поражения в дебютном матче под руководством нового главного тренера «Спартак» добился хороших результатов и, кажется, нашёл свою игру. Деяну Станковичу, видимо, хватило всего одного матча, чтобы сделать правильные выводы. После 0:2 от «Оренбурга» последовали гостевая победа над «Химками» (3:1) и домашняя — над «Крыльями Советов» (3:0). Стоит также упомянуть о ещё одной разгромной победе, но уже в Кубке России. А именно в дерби с московским «Динамо» (3:0).

«Ахмат» же, напротив, находится под давлением. В последнем туре чемпионата России он проиграл со счётом 0:5 «Локомотиву» и пока находится в зоне стыков. Порадовала лишь победа над «Пари НН» в Кубке России.

«Ахмат» исторически плохо играет в Москве со «Спартаком». Если дома регулярно случаются победы и ничьи, то в пяти прошлых матчах в Тушино — две ничьих и три поражения. А теперь в принципе вряд ли можно рассчитывать на очки. Непонятно, сколько красно-белые смогут продержаться в такой форме, но ловим момент. Поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5) можно за 2.15.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Факел» не проиграет «Крыльям Советов» за 1.80.

Ставка 2: победа «Чайки» с форой (0) в матче с «Родиной» за 2.12.

Ставка 3: победа «Спартака» с форой (-1.5) в игре с «Ахматом» за 2.15.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.12 Х 2.15 = 8.20.