«Уфа» — «Урал». Пора делать выводы

12 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Уфа» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.04. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Уфа» — «Урал» 12 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Первой лиги «Уфа» — «Урал» (12.08.2024)

На 12 августа запланированы две встречи 5-го тура Первой лиги. В самой ранней из них на стадионе «Нефтяник» померяются силами местная «Уфа» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

После трёх сложных выездов, в которых удалось набрать два очка, уфимцы провели первую домашнюю встречу в новом сезоне. Они сыграли вничью с «Тюменью» (2:2), но от игры остались смешанные впечатления и ощущения. Всё решил один эпизод, произошедший на 34-й минуте.

К тому моменту «Тюмень» вела в счёте 2:0. Она смотрелась собраннее, увереннее и интереснее. Команду подвёл Давид Шавлохов. Он схлопотал прямую красную карточку за фол последней надежды. Если бы не это удаление, «горожане» вряд ли избежали бы поражения.

В прошлом сезоне «Уфа» выступала в третьем по значимости дивизионе России. У неё мало ресурсов. Изматывающий старт и много потерянных очков — это совсем не то, что нужно команде, которая с высокой долей вероятности будет бороться за выживание весной.

Евгению Харлачёву стоит отдать должное за то, что он правильно настроил подопечных на выезды с сильными командами. Уфимцы отобрали очки у «Алании» (0:0) и «Балтики» (1:1), а также навязали борьбу «Нефтехимику» (1:2). Только вот календарь проще не становится. В соперниках ещё один претендующий на возвращение в РПЛ клуб.

«Урал» начал сезон с двух побед, но затем его уверенность разбилась о выездной матч с «Черноморцем» (2:3). Защитники и голкипер екатеринбуржцев сыграли внешне слишком расслабленно, за что пришлось поплатиться. Они получили ценный урок. Нельзя недооценивать соперников.

Далее подопечные Евгения Аверьянова не сумели обыграть дома «Сокол» (0:0). Они давили на протяжении всех 90 минут, но мяч упорно отказывался лететь в створ. От защитников соперника исходило больше опасности, чем от нападающих «Урала». Они чуть не забили в свои ворота.

С реализацией моментов надо что-то делать. Если екатеринбуржцы планируют бороться за возвращение в РПЛ, так транжирить моменты нельзя. Потенциал для улучшения у оранжево-чёрных солидный. У них хороший состав, но в каких-то моментах не хватает правильности настроя и самоотдачи.

Во второй половине минувшего розыгрыша РПЛ «шмели» очень много проигрывали. На моральном состоянии это не могло не отразиться. Однако переносить негатив в новый сезон нельзя, иначе о возвращении можно забыть. Бывший футболист Евгений Колыванов правильно отметил, что игрокам «Урала» нужно преодолевать себя, быть максимально сконцентрированными и бороться за каждый мяч.

Если Аверьянов донесёт эту мысль до подопечных, их шансы на победу в грядущем матче резко возрастут. Заключить пари на победу екатеринбуржцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. «Шмели» выиграли четыре из семи последних очных встреч. Уступили при этом только один раз — в Кубке России.

Несмотря на то что предстоящий матч пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, оранжево-чёрные видятся фаворитами. Посмотрим, сделали они выводы из ошибок последних двух матчей или нет. Есть надобность приходить в тонус и прекращать терять очки во встречах с аутсайдерами.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Уфа» — «Урал» 12 августа 2024 года

«Горожане» крепки и хорошо цепляются за результат, но после ряда сложных игр у них появляются предпосылки к спаду. Даже дома с «Тюменью» подопечные Харлачёва столкнулись с большими трудностями и чуть не проиграли. У «Урала» лучше комплектация состава и шире простор для развития. Если из встреч с «Черноморцем» и «Соколом» будут сделаны выводы, екатеринбуржцы непременно выиграют грядущий матч. Ждём, что так и будет.

Ставка: победа «Урала» за 2.04.