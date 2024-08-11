«КАМАЗ» — «Торпедо». С такими результатами в РПЛ не вернёшься

12 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Успех челнинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» 12 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» (12.08.2024)

На 12 августа запланированы две встречи 5-го тура Первой лиги. В самой поздней из них в Набережных Челнах померяются силами местный «КАМАЗ» и московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Команда из Набережных Челнов неудачно начала сезон. Она потерпела три досадных поражения подряд. Обидны потери очков, потому что уступил «КАМАЗ» во всех трёх случаях с разницей в один мяч. При этом он смотрелся не хуже соперников, а местами даже лучше.

Подопечные Ильдара Ахметзянова взяли волю в кулак и во встрече 4-го тура Первой лиги победили на выезде «Родину» (1:0). Результат закономерен, а вот счёт — нет. Челнинцы не реализовали пенальти, а ещё очень много выручал голкипер соперника Александр Корякин. Он закончил матч с девятью сейвами.

«КАМАЗ» хорошо подготовился к сезону физически. У него классно получается выигрывать борьбу и цепляться за мяч. Будь у команды чуть лучше реализация и больше резервов, показатели были бы лучше. Моменты она создаёт часто и весьма опасные. Нужно только завершение.

«КАМАЗ» давно зарекомендовал себя как крепкого середняка Первой лиги, но для борьбы за выход в РПЛ ему постоянно не хватает стабильности и структурированности в нападении. Ни в одном из четырех последних сезонов челнинцы не забили больше 35 мячей, хотя и сами пропустили сравнительно немного. В обороне порядок.

У «Торпедо» значительно больше шансов получить путёвку в РПЛ, чем у клуба из Набережных Челнов. У москвичей один из самых сильных составов в Первой лиге и опытный тренер — Олег Кононов. Этот специалист многое повидал на своём веку. Он вдоль и поперёк изучил второй по силе дивизион России.

Тем не менее начали сезон чёрно-белые не на пять с плюсом. Они победили «СКА-Хабаровск» (4:0) и «Енисей» (1:0), а также сыграли вничью с «Ротором» (1:1) и «Чайкой» (1:1). Вроде бы результаты неплохие. Однако если заглянуть в турнирную таблицу Первой лиги, энтузиазм исчезает.

«СКА-Хабаровск» и «Енисей» очень плохо начали сезон. Они никак не привыкнут к пережитым летом переменам. Хабаровчане и красноярцы постоянно проигрывают и много пропускают. Поэтому более показательны встречи с «Ротором» и «Чайкой», которые в прошлом сезоне выступали в третьем по значимости дивизионе России.

Кононову необходимо улучшать рисунок игры и тщательнее настраивать подопечных на матчи с андердогами. Безусловно, это только первые игры сезона, и глобальные выводы делать рано. Однако к предстоящему матчу москвичи подходят недостаточно хорошо подготовленными. Для возвращения в РПЛ необходимо усердно тренироваться и прибавлять.

Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 1.94. Челнинцы настроены серьёзно. Из-за потери большого количества очков в самом начале сезона они расположились в нижней части турнирной таблицы. Команду это не устраивает. Она намерена подняться выше.

Для того чтобы зацепиться за очки в грядущем матче, у подопечных Ахметзянова есть всё — характер, качественная командная игра с уклоном в оборону, а самое главное — поддержка родных трибун. В прошлом сезоне челнинцы проиграли только три матча дома.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» 12 августа 2024 года

«КАМАЗ» не из робких. Он умеет навязывать борьбу фаворитам, показывать смелый и в то же время прагматичный футбол, ориентированный на результат. Дома челнинцы проигрывают очень редко. У испытывающего трудности «Торпедо» они вполне способны отнять очки. Москвичи недостаточно забивают и пока что не показывают зрелой командной игры.

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.