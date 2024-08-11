«Лутон Таун» — «Бёрнли». Кто заложит фундамент к возвращению в АПЛ?

«Шляпники» выглядят лучше готовыми к Чемпионшипу. По крайней мере, в этой встрече они фавориты.

12 августа состоится матч 1-го тура Чемпионшипа «Лутон» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шляпников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «бордовых» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Бёрнли» 12 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Лутон» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Бёрнли» (12.08.2024)

Пока команды АПЛ только готовятся к началу сезона, в Чемпионшипе уже начались игры. 12 августа состоится матч, который закроет программу 1-го тура. На стадионе «Кенилворт Роуд» померяются силами «Лутон» и «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прошлом сезоне обе команды выступали в АПЛ. Важно, какие перемены они пережили летом. «Лутон» предпочёл не прибегать к смене главного тренера. И это вполне рациональное решение руководства клуба. Роб Эдвардс — классный специалист с красивым почерком.

«Шляпники» показывали достойный футбол в прошлом сезоне. Они играли смело и доставляли лидерам серьёзные неудобства. Эдвардс подкупает тем, что всегда отдаёт предпочтение зрелищному и результативному футболу. Выступления его подопечных интересно и приятно смотреть.

«Шляпники» выдавали отличные отрезки и много забивали, но и пропускали. Будь у Эдвардса больше ресурсов и не докучай команде частые травмы, она могла бы сохранить прописку в АПЛ. Закончил сезон «Лутон» на 18-й строчке, на несколько очков опередив «Бёрнли».

Летом состав клуба поредел. Его покинули несколько важных игроков, в частности опытный Росс Баркли. Без него создавать моменты и играть от контроля мяча станет сложнее. В 32 встречах минувшего розыгрыша АПЛ 30-летний полузащитник забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Потеря серьёзная.

Впрочем, «Бёрнли» потерял ещё больше. Венсан Компани, проделавший большой объём работы по развитию молодёжи «бордовых», возглавил мюнхенскую «Баварию». Новым главным тренером клуба стал бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Скотт Паркер. Последним местом его работы был «Брюгге».

Паркер должен был повысить успеваемость чёрно-синих после неудачного старта в чемпионате Бельгии. Вместо этого последовал сокрушительный вылет «Брюгге» из Лиги чемпионов, и завершила сезон команда лишь на четвёртой строчке в турнирной таблице первенства.

Что касается состава «Бёрнли», то он тоже пережил довольно большие перемены. Команду покинули несколько важных игроков, но зато вернулся из аренды нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. Впрочем, форвард на клубном уровне мало полезен. За национальную команду он выступает гораздо лучше.

Любопытно, что «бордовые» провели только две контрольные встречи в преддверии нового сезона. В первой потерпели поражение, во второй сыграли вничью с «Кадисом» (1:1). «Лутон» сыграл в два с половиной раза больше товарищеских матчей. Пусть только в одном из них одержал победу, зато тщательно подготовился и набрал форму.

Эдвардс быстро налаживает взаимопонимание между футболистами. Поставить на победу «шляпников» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Примечательно, что «Лутон» не выиграл ни одной из восьми последних очных встреч.

Предстоящая игра — хорошая возможность для «шляпников» прервать череду неудач в очных встречах. К началу нового сезона они готовились основательно. Старания Роба Эдвардса не должны пропасть зря. Родные стены помогут его подопечным победить неудобного соперника.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лутон» — «Бёрнли» 12 августа 2024 года

У «Лутона» есть хорошие шансы вернуться в АПЛ. Теперь у Роба Эдвардса больше понимания требований элитного дивизиона, и он знает, что нужно для того, чтобы в нём закрепиться. Осталось только привыкнуть к летним переменам в составе и воплотить замыслы в жизнь. «Бёрнли» будет сложнее. Смена тренера — это более глобальный процесс, чем уход одного из лидеров. Не факт, что идеи нового наставника придутся «бордовым» по душе.

Ставка: победа «Лутона» за коэффициент 2.40.