«Барселона» — «Монако». Ничто не омрачит дебют Даниэля Ольмо

12 августа в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи – в 21:00 мск. Топовые европейские клубы продолжают проходить проверку на прочность перед стартом нового сезона.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» – «Монако» 12 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.58. Шансы монегасков оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч «Барселона» — «Монако» (12.08.2024)

Во время турне по США «Барселона» провела три товарищеские встречи. В целом команда под руководством Ханс-Дитера Флика смотрится неплохо. Тренер успешно влился в коллектив и нашёл взаимопонимание с футболистами.

Пусть товарищеское, но всё-таки «эль класико» он уже успел выиграть. Каталонцы обыграли «Реал» со счётом 2:1. Пау Виктор Дельгадо стал автором дубля. Он отмечался результативными действиями во всех трёх контрольных матчах. Но ведь не только победой в игре со «сливочными» сине-гранатовые заслужили похвалу.

«Барса» также выиграла у «Манчестер Сити» — 2:2 (4:1 пен.). В последнем матче каталонцы уступили «Милану», но в серии 11-метровых. В основное время игра завершилась со счётом 2:2, а по пенальти «дьяволы» одержали победу – 4:3. Всё это было в США, а как поведут себя подопечные Флика на домашнем стадионе, пока неясно.

«Монако» провёл шесть товарищеских матчей, но не с такими крутыми соперниками, какие были у «Барселоны». Хотя даже класс команд, с которыми играли монегаски, не помог им показывать стабильно хорошие результаты.

Красно-белые победили только «Фейеноорд» со счётом 3:1, а проиграли трижды. В последней встрече «Монако» уступил «Дженоа» — 1:2. Была и ничья со «Штурмом» — 2:2. Всё это не то, чего хочется видеть от клуба, участвующего в Лиге чемпионов. Быть может, влияние оказало отсутствие капитана монегасков Александра Головина.

Для подопечных Ади Хюттера встреча с «Барселоной» станет последней, а затем «Монако» будет ожидать начала нового сезона Лиги 1. Поэтому необходимо завершить подготовку на хорошей ноте. Желательно победной.

«Барселона» должна быть сильнее, чем в товарищеских встречах в США. Во-первых, предстоящая игра пройдёт на родной земле. Во-вторых, дебютировать может Даниэль Ольмо. Он уже прибыл в расположение сине-гранатовых. Есть шанс увидеть на поле Ламина Ямаля. В хорошей форме Левандовски.

Всё предельно просто – «Барселона» выступит при поддержке своих болельщиков, в её составе не убывает, а наоборот, прибавляется классных, а главное — молодых, футболистов. Плюс результаты предсезонной подготовки сине-гранатовых явно лучше, чем у «Монако», провалившего добрую половину контрольных встреч. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.