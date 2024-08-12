«Будё-Глимт» — «Ягеллония». Хайкин — легенда!

Голкипер сравняется с Валерием Карпиным по количеству матчей в еврокубках за зарубежные клубы и сделает это красиво.

13 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молнии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «яги» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония» 13 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Ягеллония» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония» (13.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 13 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Аспмюра» местный «Будё-Глимт» примет «Ягеллонию».

Первый матч «Будё-Глимт» выиграл очень уверенно, хотя по счёту не скажешь. «Яга» пропустила два мяча, но один из них был отменён из-за нарушения правил. Подопечные Хьетиля Кнутсена полностью контролировали ход встречи. Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов, в частности в створ.

Отменно сработала хитрая тактика Кнутсена. Нападающие соперника постоянно попадали в офсайд и редко угрожали воротам Никита Хайкина. У российского голкипера было немного работы, но справился он со своей задачей на ура, оформив очередной «сухарь».

Для Хайкина встреча с «Ягеллонией» стала памятной. Он вышел на третье место среди россиян по числу игр в еврокубках за зарубежные клубы. Для 29-летнего голкипера матч стал 48-м в еврокубках. В очень скором будущем он может стать рекордсменом. Для того чтобы сравняться с Валерием Карпиным, вратарю осталось провести одну встречу, а с Александром Мостовым — две.

Никита Хайкин очень надёжен. В прошлом сезоне он принял участие в 29 встречах (19 в чемпионате Норвегии и 10 в Лиге конференций) в составе «молнии», в которых пропустил только 26 мячей. Большую часть голов россиянин пропустил на выезде. В предстоящем матче у него есть все шансы отыграть «на ноль».

«Ягеллония» закончила прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице польской Экстраклассы, да ещё и в качестве самой результативной команды. В 34 встречах в первенстве она забила 77 мячей. В новом розыгрыше чемпионата клуб из Белостока уже успел забить семь.

«Яга» победила «Пущу» (2:0), «Радомяк» (3:2) и «Сталь» (2:0). Однако даже дома нападение «Ягеллонии» оказалось абсолютно беспомощно перед слаженной и очень уверенной игрой подопечных Хьетиля Кнутсена, в частности Никиты Хайкина.

Для команды из Белостока встреча стала дебютной в Лиге чемпионов. Нередко первый блин получается комом, но тут дело немного в другом. У «яги» скромный опыт выступлений на международной арене.

Адриан Семенец быстро делает выводы из ошибок. Самый молодой тренер в истории высшего дивизиона Польши всего за пару лет превратил «ягу» из претендента на вылет в победителя Экстраклассы и участника Лиги чемпионов. Труды 32-летнего специалиста заслуживают уважения.

Тем не менее «молния» видится явным фаворитом. У Хьетиля Кнутсена гораздо больше опыта выступлений на международной арене, чем у молодого наставника «Ягеллонии». Норвежский специалист доводил «Будё-Глимт» до 1/4 финала Лиги конференций.

Заключить пари на то, что «молния» обыграет «ягу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Для Никиты Хайкина встреча важна не меньше, чем предыдущая. Он сравняется с Валерием Карпиным по количеству матчей в еврокубках за зарубежные клубы. Будет красиво, если голкипер в памятной игре сохранит ворота в неприкосновенности.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония» 13 августа 2024 года

«Будё-Глимт» — явный фаворит. Если на выезде он уверенно победил, то дома тем более не должно возникнуть трудностей. Поддержку болельщики «молнии» обеспечивают мощную. «Ягеллония» очень быстро прогрессирует, но ей нужно набираться опыта, набивая шишки. Если «яга» сумеет сохранить тренера, то в следующем розыгрыше еврокубков она может стать одной из главных сенсаций.

Ставка: «Будё-Глимт» победит и не пропустит за 3.00.