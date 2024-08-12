«Фенербахче» — «Лилль». Для Моуринью нет ничего невозможного

Опытный португальский специалист примет меры и не позволит «жёлтым канарейкам» проиграть во второй раз.

13 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтых канареек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «догов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль» 13 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Фенербахче» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль» (13.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 13 августа состоится множество ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них померяются силами «Фенербахче» и «Лилль».

Первый матч «Лилль» выиграл со счётом 2:1. «Доги» вырвали победу в самой концовке. На 90+1-й минуте отличился Эдон Жегрова. Ему повезло с рикошетом. «Жёлтые канарейки» играли по счёту и старались заготовить почву из хорошего результата для ответной встречи, но пропущенный в концовке гол подпортил планы Жозе Моуринью.

Опытный португальский специалист возглавил «Фенербахче» летом. Уже начали прорисовываться некоторые изменения после его назначения. Правда, не очень хорошие. На предыдущей стадии отборочного турнира у жёлто-тёмно-синих возникли трудности с «Лугано». Первый матч они выиграли со счётом 4:3, а ответный — 2:1.

В ответной встрече с «Лугано» получил травму бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред. Моуринью планирует компенсировать потерю. По информации СМИ, он хочет, чтобы Илкай Гюндоган перешёл в «Фенербахче». Не многовато ли будет звёзд в подспорье у португальца?

Летом «жёлтые канарейки» и так прилично укрепили состав. Они приобрели нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несири, арендовали экс-вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена и подписали на правах свободного агента бывшего форварда «Эвертона» — Дженка Тосуна.

А ведь и до этого в составе «Фенербахче» хватало топовых футболистов. Одни только Эдин Джеко и Душан Тадич чего стоят. Боснийский нападающий, кстати, во встречах с «Лугано» забил четыре мяча. По силам ли «жёлтым канарейкам» обыграть «Лилль»? Конечно! Моуринью и не такое проворачивал в еврокубках. Международная арена — это его стихия.

«Лилль» летом тоже пережил смену главного тренера. Его возглавил Бруно Женезио. Также изменения коснулись состава. «Доги» продали «Манчестер Юнайтед» очень талантливого защитника Лени Йоро. Также команду на правах свободного агента покинул Юсуф Языджи, в короткий промежуток времени наведший немало шороху за ЦСКА в РПЛ.

«Доги» подписали несколько качественных новичков на замену ушедшим футболистам, но есть ощущение, что они больше потеряли, чем приобрели. Под руководством Паулу Фонсеки команда здорово развивалась. Она показывала красивый комбинационный футбол, создавала очень много моментов.

В новом сезоне «Лилль» ещё не нашёл свою игру и не обрёл стабильность. Он подходит к грядущей встрече в качестве большой загадки. Родные стены помогли «догам» вырвать победу в концовке первой игры, но в ответной преимущество в виде поддержки болельщиков будет уже у «Фенербахче».

В новом сезоне «Лилль» провёл пока только один официальный матч. «Жёлтые канарейки» подходят к игре в куда лучшем тонусе. Они сыграли уже четыре встречи, три из которых выиграли. Поставить на победу «Фенербахче» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Жозе Моуринью выиграл огромное количество еврокубков. Он стал первым специалистом, который победил во всех трёх международных клубных турнирах. Будет совсем не похоже на португальца, если «жёлтые канарейки» не сумеют обыграть дома такой «Лилль».

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль» 13 августа 2024 года

«Лилль» относительно минувшего сезона стал менее опасен. Его можно и даже нужно обыгрывать. Качества для этого «жёлтым канарейкам» должно хватить. У Моуринью в подспорье хватает элитных футболистов, способных сделать разницу. «Фенербахче» пора показать, на что он способен. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы команда привыкла к тактике и идеям португальского специалиста.

Ставка: победа «Фенербахче» с коэффициентом 1.90.