ПАОК — «Мальмё». Чалов и Оздоев расчистят путь в Лигу чемпионов

13 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех небесно-голубых оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё» 13 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч ПАОК — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё» (13.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 13 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них померяются силами ПАОК и «Мальмё».

Первая встреча проходила на примерно одинаковых скоростях и ознаменовалась ничьей — 2:2. В составе ПАОКа забитыми мячами отметились бывший футболист «Шахтёра» Тайсон и экс-защитник лондонского «Челси» Абдул-Рахман Баба. Оба отличились впервые в сезоне.

Недавно приобретённый у ЦСКА нападающий Фёдор Чалов попал в заявку на игру, но Рэзван Луческу решил, что с дебютом россиянина лучше не спешить. В таком важном матче необходимо было зацепиться за результат. Экспериментировать и идти на риски у тренера надобности нет. Не то что в прошлом сезоне.

Сыну легендарного Мирчи Луческу пришлось экстренно наигрывать в основе Магомеда Оздоева, так как команде не хватало ресурсов. Специалисту стоит отдать должное. Бывший полузащитник «Зенита» освоился моментально. Он помог команде выиграть чемпионат Греции и добраться до 1/4 финала Лиги конференций.

В новом сезоне Оздоев принял участие во всех трёх встречах и уже даже успел отметиться результативной передачей. С нетерпением ждём дебюта Фёдора Чалова за «двуглавых орлов Севера». Связка россиян может навести немало шороху на международной арене. Рэзван Луческу знает, как это устроить.

У «двуглавых орлов Севера» заметно возросла глубина состава и увеличился потенциал для роста. Работа Рэзвана Луческу приковывает к себе всё больше внимания. Его команда стабильно показывает очень качественный футбол и уверенно обыгрывает даже очень сильные клубы.

«Мальмё» представляет меньшую опасность. На внутренней арене он держится прекрасно, но на внешней чаще всего с треском проваливается. Это объясняется тем, что небесно-голубые не успевают сражаться сразу на двух фронтах. Предпочтение отдаётся первенству.

Последнее выступление команды в еврокубках — сокрушительный провал. Из Лиги чемпионов она вылетела, уступив во втором квалификационном раунде «Жальгирису» (0:1 и 0:2). Затем «Мальмё» ударил в грязь лицом в Лиге Европы. Он проиграл все шесть матчей группового этапа турнира.

После ничьей в первом матче с ПАОКом рвение и интерес небесно-голубых к борьбе за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов не должны снизиться. Однако если что-то будет не получаться, Хенрик Рюдстрём может прибегнуть к экспериментам и выделить игровое время молодёжи. Уже стартовал чемпионат Швеции, который требует внимания. Заключить пари на победу ПАОКа можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Если на выезде «двуглавые орлы Севера» зацепились за очки, то дома они должны выиграть уверенно. В прошлом сезоне они проиграли только один матч в Лиге конференций в качестве хозяев и два раза сыграли вничью. Поддержка болельщиков помогла им разгромить «Хайдук» (3:0), «Хартс» (4:0) и загребское «Динамо» (5:1).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё» 13 августа 2024 года

С каждым межсезоньем глубина и качество состава ПАОКа становятся всё лучше. В частности благодаря Рэзвану Луческу, успешная работа которого привлекает топовых игроков в клуб. «Мальмё» за «двуглавыми орлами Севера» не поспевает. Он может выиграть чемпионат Швеции, но на внешней арене у чёрно-белых результаты намного лучше.

Ставка: победа ПАОКа с коэффициентом 1.85.