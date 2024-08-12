По следам «Спартака». «Локомотив» сбавит ход на «Оренбурге» в Кубке России

Российские команды компенсируют отсутствие еврокубковых матчей Кубком России. 13 августа стартует 2-й тур группового этапа Пути РПЛ. В Оренбурге на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток встречи участников группы В запланирован на 17:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Оренбург» — «Локомотив» 13 августа

Букмекеры не могут выделить явного фаворита в предстоящем матче Кубка России в Оренбурге, но отдают небольшое предпочтение гостевой команде. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех «Оренбурга» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 — чуть больше 30% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча группы В получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей оценивается коэффициентом 1.24. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 по итогам 90 минут.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Оренбург» — «Локомотив» (13.08.2024)

Сегодняшний «Оренбург» — очень уж странный предмет. Он вроде бы борется, а вроде бы нет. В 1-м туре чемпионата России сумел обыграть дома «Спартак» со счётом 2:0. К красно-белым, конечно, вопросы, но победа логичная. Однако дальше были нулевая ничья с «Ахматом» и сразу два поражения — от «Химок» (0:1) в Кубке России и неприятная от ЦСКА (1:5) в чемпионате России.

Ситуацию удалось сгладить домашней ничьей с тольяттинским «Акроном» (2:2). Причём пропустили оренбуржцы первыми, перед самым перерывом с пенальти. Хорошо проявили себя иранские легионеры. Саид Сахархизан и Мохаммад Горбани забили по голу. Да и вообще легионеры у уральской команды чаще делают результат.

Кроме того, стоит сюда добавить фактор домашнего поля. И не только по причине домашней поддержки. Дело в том, что покрытие на стадионе «Газовик» в Оренбурге — синтетическое. Местные футболисты уже привыкли, и это является их преимуществом. А команды, которые строят свой футбол на контроле мяча и низких передачах, здесь зачастую страдают.

«Локомотив» как раз один из тех, чья реализация может испытать трудности в Оренбурге. На фоне яркого старта это может быть особенно болезненно. Сделав выводы после пяти пропущенных мячей в первых двух турах РПЛ, московский клуб одержал три победы всухую. А именно над «Ростовом» (1:0), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0).

Илья Лантратов выглядит надёжно на воротах, а за голы отвечают Алексей Батраков (2+4 по системе «гол+пас»), Сергей Пиняев (1+1) и Дмитрий Воробьёв (3+1). Вообще, молодёжь железнодорожников на старте сезона впечатляет. Но постоянно сохранять высокий уровень, понятное дело, не получится. Спады неизбежны. И один из них можно ждать уже сейчас.

«Оренбург» дома будет биться и показывать зубы. «Локомотив» поправил игру в обороне, но созидать молодым футболистам атаки на синтетическом поле будет трудно. Плюс в последних двух очных матчах Михаил Галактионов и Давид Деограсия обменялись победами со счётом 2:0. Всё это наводит на мысли, что и в этот раз голов будет меньше, чем борьбы.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.