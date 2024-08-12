Карпин добудет первую победу после 0:5 с «Зенитом». «Химкам» помешает дорога

Российские команды компенсируют отсутствие еврокубковых матчей Кубком России. 13 августа стартует 2-й тур группового этапа Пути РПЛ. В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» «Ростов» примет подмосковные «Химки». Стартовый свисток встречи участников группы В запланирован на 20:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Ростов» — «Химки» 13 августа

Как и в недавнем матче РПЛ с «Рубином», букмекеры считают «Ростов» фаворитом. Победа оценивается коэффициентом 1.82, что можно представить как 54% вероятности. Не так уж и мало. Особенно на фоне шансов «Химок»: коэффициент 4.50 и чуть больше 20% вероятности. При этом ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.80 — около 26% вероятности.

Относительно результативности матча аналитики сомневаются. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — такой же. Если же забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. А самыми вероятными, по мнению экспертов, является счета 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Ростов» — «Химки» (13.08.2024)

За тяжелейшим матчем с «Зенитом» на выезде, который завершился со счётом 0:5, «Ростов» ждал не менее тяжёлый матч с «Рубином» на своём поле. Подопечные Валерия Карпина смотрелись интереснее, открыли счёт уже на 14-й минуте. Однако упрочить преимущество не удалось, а на 62-й минуте с пенальти соперник сравнял счёт и дотерпел до финального свистка.

Снова у ростовчан не получается выдать хороший отрезок на старте сезона. Победа в пяти матчах случилась всего одна — над самарскими «Крыльями Советов», которые сами совсем не впечатляют. Также потеряны очки в играх с ЦСКА и «Рубином». О поражении от «Локомотива» в 1-м туре Кубка России вообще молчу. Логично, что тренерский штаб будет негодовать.

Зато теперь есть хорошая возможность выиграть и обрести уверенность. Дело в том, что «Химки» вернулись в РПЛ после годичного «отпуска» в Первой лиге. И опять перетряхнули состав с руководством. Ждать стабильности при таких раскладах не приходится. Тем более что первостепенная задача наверняка — остаться в высшем дивизионе.

В Кубке России химчане начали с домашней победы над «Оренбургом». Да и в целом видно, что они пытаются давать бой всем. Из положительного можно также выделить ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), гол «Спартаку» (1:3) и победу над «Рубином» (3:2). Однако очевидны проблемы с обороной, отладить которую пока что не получается.

Скорее всего, не получится и в предстоящем матче на «Ростов-Арене». Этот выезд станет для подопечных Франка Артиги третьим подряд. Всё началось с Казани, затем был Нижний Новгород, а теперь — на юг. Важно отметить, что из-за напряжённой обстановки в воздухе добраться напрямую на самолёте в Ростов-на-Дону нельзя. И это преимущество для хозяев.

«Ростов» вернулся из Санкт-Петербурга после 3 августа и уже вторую неделю находится дома. «Химки» же продолжают своё турне, а потому наверняка пребывают не в пиковых кондициях. Конечно, забивают исправно, но рассчитывать на победу будет трудно после долгих дорог. Валерий Карпин, в свою очередь, к Кубку России относится вполне серьёзно, поэтому ждём победу хозяев.

Ставка: «Ростов» выиграет за 1.82.