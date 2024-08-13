Экспресс с коэффициентом 9.07: Хайкин, Чалов и Оздоев пройдут в следующий раунд

Россияне всё ещё могут сыграть в Лиге чемпионов. Осталось не так много шагов до цели.

Сегодня пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.07.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Ягеллония»

Первый матч «Будё-Глимт» выиграл уверенно, хотя по счёту 1:0 не скажешь. «Яга» пропустила два мяча, но один из них был отменён из-за нарушения правил. Подопечные Хьетиля Кнутсена полностью контролировали ход встречи. Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов, в частности в створ.

«Ягеллония» закончила прошлый сезон на первом месте в турнирной таблице польской Экстраклассы, да ещё и в качестве самой результативной команды. В 34 встречах в первенстве она забила 77 мячей. В новом розыгрыше чемпионата клуб из Белостока уже успел забить семь.

«Яга» победила «Пущу» (2:0), «Радомяк» (3:2) и «Сталь» (2:0). Однако даже дома нападение «Ягеллонии» оказалось абсолютно беспомощно перед слаженной и очень уверенной игрой подопечных Хьетиля Кнутсена, в частности Никиты Хайкина.

«Будё-Глимт» — явный фаворит. Если на выезде он уверенно победил, то дома тем более не должно возникнуть трудностей. Поддержку болельщики «молнии» обеспечивают мощную. «Ягеллония» очень быстро прогрессирует, но ей нужно набираться опыта, набивая шишки. Поставить на сухую победу «Будё-Глимт» можно за 2.65.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Лилль»

Первый матч «Лилль» выиграл со счётом 2:1. «Доги» вырвали победу в самой концовке. На 90+1-й минуте отличился Эдон Жегрова. Ему повезло с рикошетом. «Жёлтые канарейки» играли по счёту и старались заготовить почву из хорошего результата для ответной встречи, но пропущенный в концовке гол подпортил планы Жозе Моуринью.

Опытный португальский специалист возглавил «Фенербахче» летом. Уже начали прорисовываться некоторые изменения после его назначения. Правда, не очень хорошие. На предыдущей стадии отборочного турнира у жёлто-тёмно-синих возникли трудности с «Лугано». Первый матч они выиграли со счётом 4:3, а ответный — 2:1.

В новом сезоне «Лилль» ещё не нашёл свою игру и не обрёл стабильность. Он подходит к грядущей встрече в качестве большой загадки. Родные стены помогли «догам» вырвать победу в концовке первой игры, но в ответной преимущество в виде поддержки болельщиков будет уже у «Фенербахче».

«Лилль» стал менее опасен. Его можно и даже нужно обыгрывать. Качества для этого «жёлтым канарейкам» должно хватить. У Моуринью в подспорье хватает элитных футболистов, способных сделать разницу. «Фенербахче» пора показать, на что он способен. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы команда привыкла к тактике и идеям португальского специалиста. Ставки на победу турецкого клуба принимают за 1.85.

Прогноз на матч ПАОК — «Мальмё»

Первая встреча проходила на примерно одинаковых скоростях и ознаменовалась ничьей — 2:2. В составе ПАОКа забитыми мячами отметились бывший футболист «Шахтёра» Тайсон и экс-защитник лондонского «Челси» Абдул-Рахман Баба. Оба отличились впервые в сезоне. Недавно приобретённый у ЦСКА нападающий Фёдор Чалов попал в заявку на игру, но Рэзван Луческу решил, что с дебютом россиянина лучше не спешить.

У «двуглавых орлов Севера» заметно возросла глубина состава и увеличился потенциал для роста. Работа Рэзвана Луческу приковывает к себе всё больше внимания. Его команда стабильно показывает очень качественный футбол и уверенно обыгрывает даже очень сильные клубы.

«Мальмё» представляет меньшую опасность. На внутренней арене он держится прекрасно, но на внешней чаще всего с треском проваливается. Это объясняется тем, что небесно-голубые не успевают сражаться сразу на двух фронтах. Предпочтение отдаётся первенству. «Мальмё» за «двуглавыми орлами Севера» не поспевает.

Наша ставка будет на победу ПАОКа с коэффициентом 1.85. Греческий клуб выглядит намного привлекательнее, тем более на домашнем стадионе.

Экспресс на 13 августа

Ставка 1: победа «Будё-Глимт» в матче с «Ягеллонией» всухую за 2.65.

Ставка 2: победа «Фенербахче» в игре с «Лиллем» за 1.85.

Ставка 3: победа ПАОКа в матче с «Мальмё» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.85 Х 1.85 = 9.07.