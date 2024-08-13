«Рубин» — «Зенит». Петербуржцы — фавориты. У них есть Максим Глушенков!

Максим забил девять мячей в пяти первых матчах за петербуржцев. Никто не знает, как его остановить.

14 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.63. Успех казанцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» 14 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Зенит» (14.08.2024)

Позади матчи 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги, переключаем внимание на Кубок России. На 14 августа запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Команды уже встречались в этом сезоне в РПЛ. Петербуржцы катком прошлись по сопернику. Они забили четыре безответных мяча, хотя встреча проходила в Казани. Рашид Рахимов в послематчевом интервью заявил, что ключевую роль сыграла разница в классе, в исполнительском мастерстве.

Тренер «Рубина» остался доволен самоотдачей своих подопечных. Однако он подчеркнул, что команде нужно было дать больше азарта и агрессии. После этого казанцы разгромили «Акрон» (4:0), уступили «Химкам» (2:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» на выезде (1:1).

Рахимов похвалил футболистов после игры с ростовчанами, отметив у них наличие характера. Валерий Карпин, наоборот, раскритиковал своих игроков. Наставник сборной России сказал, что во втором тайме жёлто-синие бросили играть. На результате отразились оба фактора, но в большей степени, конечно, второй.

«Рубин» неуступчив, но во встречах с сильными соперниками этого мало. Сказываются недостаточно хорошая глубина и качество состава клуба. В новом сезоне казанцам не хватает крепости в обороне. В четырёх матчах в РПЛ они пропустили 10 мячей. Сколько же у «Крыльев Советов», но больше нет ни у кого.

Как казанцы собираются останавливать «Зенит», который классно усилился летом и ещё ни разу не потерял очки в новом сезоне? Всё началось с победы в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Затем, помимо «Рубина», в РПЛ петербуржцы победили «Крылья Советов» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0). В Кубке России они разгромили «Факел» (3:0).

Во всех этих встречах отличился Максим Глушенков. За четыре матча РПЛ в составе «Зенита» он забил больше мячей, чем за 29 игр прошлого чемпионата. Всего на счету нападающего в новом сезоне уже девять голов и одна результативная передача. Он неудержим.

Марцел Личка не нашёл ответа на вопрос, как остановить Глушенкова. Он отметил, что задача очень сложная, потому что опасность представляет не только Максим. У Сергея Семака очень длинная скамейка запасных, которой хватит на три хорошо сбалансированных состава. Это было продемонстрировано ещё на сборах.

Поэтому выбывание из состава Вендела из-за травмы не должно сильно повлиять на исход предстоящей встречи. Бразилец — основообразующий футболист, который играет важную роль. Однако у Семака есть качественные замены. Да и партнёры по команде выложатся за угодившего в лазарет полузащитника.

«Зенит» видится явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на его победу и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.85. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Три из них проходили в Казани, и во всех трёх случаях петербуржцы победили.

Вполне вероятно, Глушенков продлит свою результативную серию. Нападающий пребывает в прекрасном тонусе. Он воодушевлён и хорошо взаимодействует с одноклубниками. Игорь Осинькин признался, что, когда его воспитанник формировался как личность, было трудно представить его игроком №1 в российском футболе.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» 14 августа 2024 года

«Рубин» не из робких, но между ним и «Зенитом» очень большая пропасть. История очных встреч, разница в комплектации составов и качестве игры предвосхищают уверенную победу петербуржцев. Матч видится отличной возможностью для Глушенкова увеличить свои и без того устрашающие соперников показатели.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.