ЦСКА — «Пари НН». Николич отыграется на нижегородцах

Поражения во встречах с «Краснодаром» будут быстро забыты, хотя из них не помешало бы сделать выводы.

14 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Пари НН». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.43. Успех нижегородцев оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН» 14 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Пари НН» (14.08.2024)

Позади матчи 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги, переключаем внимание на Кубок России. На 14 августа запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА примет «Пари НН». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

По первым пяти матчам сезона можно сказать, что глобально смена главного тренера ничего в ЦСКА не изменила. Он по-прежнему нестабилен и уязвим на выезде. Красно-синие разгромили как раз «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1), но дважды уступили «Краснодару» (0:1 и 1:2), а также не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0).

Во всех трёх случаях подопечные Марко Николича потеряли очки в гостях. Команда лишь короткими отрезками показывала привычный комбинационный футбол с высоким давлением. Она часто допускала ошибки и проводила много времени без мяча.

Дома ЦСКА играет совершенно иначе. Он уверенно и большими силами постоянно идёт в атаку. Наравне с нападающими большую угрозу для соперников представляют защитники московского клуба. В четырёх встречах в чемпионате России Игорь Дивеев забил уже четыре мяча. Он повторил клубный рекорд ХХI века. Ранее подобное удавалось только Сергею Игнашевичу.

Дома армейцы играют так здорово, что многие уже записали их в претенденты на победу в первенстве. Тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после разгромного поражения своей команды сказал, что не сомневается в способности красно-синих побороться за золотые медали РПЛ.

Если Николич не сделает выводов, об этом можно забыть. После поражения в последнем матче с «Краснодаром» сербский специалист посетовал на тяжёлый перелёт, некомфортное поле и плохую погоду. Выезды действительно были непростые, но по-настоящему претендующая на победу в чемпионате команда должна хотя бы показывать в таких играх более качественный футбол.

С «Пари НН» у москвичей не должно возникнуть серьёзных трудностей. Ещё с конца прошлого сезона у нижегородцев тянется чёрная полоса. Началась она при Сергее Юране из-за большого количества травм. Саша Илич не без везения спас команду от вылета в Первую лигу, но что дальше?

В новом сезоне клуб из Нижнего Новгорода показывает низкокачественный футбол. Помимо ЦСКА, он проиграл «Рубину» (2:4) и «Ахмату» (1:4). Даже поддержка родных трибун не оказала на «Пари НН» должного воздействия. Два из трёх поражений он потерпел дома.

После этого нижегородцы обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0). В обоих матчах они смотрелись в разы хуже соперников. Махачкалинцы давили даже в меньшинстве и имели шансы сравнять счёт. Они подали запрос в ЭКС РФС на рассмотрение сразу пяти спорных эпизодов.

Как «Химки» не победили подопечных Саши Илича — уму непостижимо. Они создали намного больше опасных моментов и наиграли как минимум на один гол. У нижегородцев был только один по-настоящему опасный момент, и как раз он ознаменовался взятием ворот.

Похвалы заслуживает разве что голкипер «Пари НН» Никита Медведев. Он совершил ряд важных спасений. Ко всем остальным, и к Саше Иличу в особенности, есть вопросы. Нижегородцы демонстрируют слишком низкокачественную игру и многое позволяют у своих ворот. Поставить на то, что ЦСКА их обыграет с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

В последних двух очных встречах армейцы разгромили команду из Нижнего Новгорода. В предстоящей Николич вполне может прибегнуть к ротации, но на счёте и итоговом результате это не должно отразиться. У нижегородцев с выездами дела обстоят ещё хуже, чем у москвичей. Они уступили в 11 из 15 матчей минувшего розыгрыша РПЛ в гостях и три раза сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН» 14 августа 2024 года

ЦСКА видится явным фаворитом грядущего матча. Дома он очень опасен. «Пари НН» не может обрести себя. Он показывает крайне невнятную игру и много пропускает. Если «Химки» возили нижегородцев весь матч и только чудом не забили, то армейцы тем более должны выиграть уверенно.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.10.