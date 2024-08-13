«Динамо» М — «Динамо» Мх. Москвичи выиграют на классе

Махачкалинцы — очень неудобный соперник. С ним не будет легко, но глубина состава вставит свои пять копеек.

14 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.57. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» М — «Динамо» Мх 14 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» М — «Динамо» Мх (14.08.2024)

Позади матчи 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги, переключаем внимание на Кубок России. На 14 августа запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

В Кубке России москвичи стартовали с разгромного поражения. Они уступили в дерби «Спартаку» (0:3). Марцел Личка выпустил практически основной состав. Всё решили ошибки защитников и потерявшего место в основе Игоря Лещука. По игре подопечные чешского специалиста смотрелись не сильно хуже соперника.

В РПЛ москвичи обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0), после чего уступили «Зениту» (0:1). У них был шанс зацепиться за ничью с петербуржцами. На 86-й минуте подопечные Лички заработали 11-метровый удар. Муми Нгамалё нанёс плотный удар, но Евгений Латышонок угадал угол, и мяч оказался на удобной для него высоте.

После встречи было сказано много слов. Главное — сильно не зацикливаться на них и результате. По многим параметрам подопечные Марцела Лички уступили «Зениту», и именно на этом лучше сделать акцент. Тренеру необходимо провести тщательную работу над ошибками и лучше подготовить команду.

Предстоящая встреча имеет важное значение для москвичей. Нужно реабилитироваться после поражения во встрече с конкурентом и повысить шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ. Нет сомнений, Личка правильно настроит футболистов на встречу. Никакой недооценки не будет.

Махачкалинцы уже наглядно продемонстрировали, что недооценивать их опасно. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Хасанби Биджиева победили «Крылья Советов» (1:0). В РПЛ они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), обидно уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Поражение во встрече с нижегородцами очень досадно. Встреча ознаменовалась судейским скандалом. Махачкалинцы стали его жертвой. Они были лучше во всех аспектах, но противоречивые решения рефери перечеркнули их надежды на то, чтобы зацепиться за очки.

Подопечные Биджиева заслуживают похвалы за то, что после досадного проигрыша не опустили руки. Даже без отбывавшего дисквалификацию капитана команды Муталипа Алибекова они на выезде навязали достойную борьбу железнодорожникам. Особенно здорово подопечные Биджиева смотрелись во втором тайме.

На пресс-конференции тренер отметил, что качество игры после перерыва стало лучше благодаря изменению функционала некоторых футболистов. Биджиев — очень грамотный специалист. Он сказал правильные вещи и признал надобность приобретения махачкалинским клубом нападающего.

Биджиев подчеркнул, что команде пригодился бы мобильный форвард с хорошей скоростью, умеющий открываться за спины и принимать мяч. Создавать моменты у махачкалинцев получается неплохо, но качества в завершении не хватает. Два забитых мяча в пяти матчах сезона это подтверждают.

В то же время махачкалинцы классно слаженно защищаются. По обороне к Биджиеву не может быть никаких вопросов. Этот механизм функционирует бесподобно. Поэтому предлагаем заключить пари на победу москвичей и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.20.

Обыграть махачкалинцев будет непросто. У них есть характер и волевые качества. Однако разница в комплектации состава очень большая. У Марцела Лички гораздо больше простора для экспериментов. Если он выпустит полуосновной состав, сильно москвичи не просядут в качестве.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» М — «Динамо» Мх 14 августа 2024 года

Не стоит ждать лёгкой победы москвичей. У них больше ресурсов и есть преимущество в виде домашних трибун. Однако, чтобы взломать надёжную оборону махачкалинцев, придётся попотеть. Будь у махачкалинцев форвард с хорошей реализацией, обладающий теми качествами, которые назвал Биджиев, результат грядущего матча предугадать было бы сложно.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.