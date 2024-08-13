Первый трофей Мбаппе за «Реал»! А «Аталанта» без Миранчука и Суперкубка УЕФА

14 августа на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша) состоится матч за Суперкубок УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, а обслужит встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Этой встречей ознаменуется старт сезона-2024/2025 в европейских топ-чемпионатах. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от финала Суперкубка УЕФА — 2024 «Реал» — «Аталанта» 14 августа

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение победителю Лиги чемпионов. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.58, что переваливает за 60% вероятности. Солидно для такого матча! При этом успех «Аталанты» по итогам 90 минут доступен с коэффициентом 6.00. Это всего лишь 16+%.

В ничейный исход аналитики тоже не сильно верят. Коэффициент на равный после двух таймов счёт составляет 4.50, что приблизительно равно 22% вероятности. Если будет серия пенальти и победу одержит испанский клуб, сыграет коэффициент 8.10. При такой же победе итальянского клуба сыграет коэффициент 8.30.

Зато эксперты ждут от соперников голы в матче за Суперкубок УЕФА. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. На главную роль в составе мадридцев претендует Килиан Мбаппе. На гол француза предлагается поставить за 2.15. В то время как у бергамасков ждут результативного удара от героя финала Лиги Европы Адемолы Лукмана (4.50).

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта» (14.08.2024)

Вряд ли вы удивитесь, если я скажу, что мадридский «Реал» является фаворитом предстоящего матча за Суперкубок УЕФА. Причём это становится видно как по статусу клуба, так и на бумаге. Хотя бы потому, что за спиной испанского клуба и лично Карло Анчелотти уже несчётное количество больших финалов и трофеев.

Например, только в одной Лиге чемпионов «сливочные» побеждали 15 раз! Больше, чем любой другой клуб. Больше, чем все итальянские команды вместе взятые. В трёх случаях помогал именно мудрый папа Карло. При этом у них четыре Суперкубка УЕФА за последние 10 лет. Ничем подобным «Аталанта» даже близко похвастаться не может.

К очередному трофейному матчу «Реал» подходит во всеоружии. Джуд Беллингем на месте и в полном порядке, Тибо Куртуа логично получил от тренерского штаба роль первого голкипера, а проведший свой лучший сезон Дани Карвахаль тоже готовится принять участие в матче. Строго говоря, у «галактикос» есть почти полный состав.

Не забываем и о Килиане Мбаппе, который составит компанию в атаке Винисиусу и Родриго. Мало того, что почти все футболисты в доступе, так ещё и по большей части они сыграны. А для отдохнувшего после Евро-2024 звёздного француза из «ПСЖ» не должно составить труда показать хороший уровень.

«Аталанта», в свою очередь, рассталась с рядом игроков, среди которых и отправившийся покорять США Алексей Миранчук. Новички на замену уже нашлись, плюс договорились с Шарлем Де Кетеларе. Однако футболистам всё равно потребуется какое-то время на адаптацию и притирку друг к другу. Кроме того, травмирован Джанлука Скамакка.

Бергамаски хорошо себя проявили в финале Лиги Европы, разгромив, как казалось, неприступный «Байер» Хаби Алонсо (3:0). Героем той встречи стал Адемола Лукман. Вот только теперь соперник если не на две, то минимум на полторы головы выше. Мадридцы более злые, более опытные, более мастеровитые. Вряд ли получится дотянуть даже до конца основного времени.

Единственное, на что итальянцам можно рассчитывать, так это на гол в ворота Тибо Куртуа. Бельгиец за два последних матча турне в США пропустил три мяча — от «Барселоны» (1:2) и «Челси» (2:1). И всё же заманчивее смотрится победа «Реала» через тотал больше 1.5 мяча. Голы должны быть, учитывая такой солидный подбор игроков у испанцев. Что-то вроде 2:0 или 3:1 здесь вполне реально увидеть.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.