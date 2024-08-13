Неизбежная победа «Спартака». «Крылья Советов» подведёт идеология

Российские команды компенсируют отсутствие еврокубковых матчей Кубком России. 14 августа продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Стартовый свисток встречи участников группы А запланирован на 19:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» 14 августа

Несмотря на домашнее преимущество, в глазах букмекеров хозяева являются аутсайдерами предстоящего противостояния Кубка России. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 4.50, что в приближении равно лишь 22% вероятности. В то время как успех «Спартака» по итогам 90 минут доступен с коэффициентом 1.79 — это более 55% вероятности.

Аналитики также считают, что матч представителей группы А получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.45. Если москвичи — коэффициент 1.15. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 в основное время. Не исключают и 1:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» (14.08.2024)

Самарские «Крылья Советов» подходят к предстоящему матчу в хорошем настроении, ведь на выходных сумели одержать первую в сезоне победу. В 4-м туре чемпионата России на своём поле обыграли воронежский «Факел» со счётом 2:0. Причём весьма по делу. Преимущество по ударам составило 18 на 4, а по проценту владения мячом — 64 на 36. То есть можно было побеждать и крупнее.

Этот результат, безусловно, вселяет надежду. Но запросто взять и выбросить из головы результаты прошлых матчей, увы, не получится. Здесь четыре поражения подряд с общим счётом 1:11. Среди обидчиков затесался и московский «Спартак». Дело было в РПЛ. Москвичи на своём поле выписали самарцам 0:3. Тоже абсолютно по делу.

Не предвидится реванша и теперь. Красно-белые после не самой выразительной игры с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сделали выводы, перестроились и выдали серию из трёх побед с общим счётом 9:1. Футбол показывали симпатичный, первые заявления о себе делали новички. Казалось, всё пошло как по маслу и дальше должно становиться только лучше.

Споткнулись подопечные Деяна Станковича на «Ахмате». Весь первый тайм имели колоссальное преимущество, пытались искать моменты часть времени и после перерыва. Да только действовали без особой остроты и могли даже проиграть, если бы не спасение Александра Максименко. Итоговые нули, разумеется, не устроили ни команду, ни болельщиков.

А почему такого не предвидится теперь? Да потому что грозненский клуб вышел на поле в Москве с глухой оборонительной расстановкой 5-4-1 и осознанием того, что придётся терпеть. «Крылья Советов», разумеется, проанализируют последнее поражение от «Спартака», да только окапываться у собственной штрафной им не позволяет мировоззрение.

Логично ждать, что самарцы, особенно на своём поле перед родными болельщиками, станут играть активно. Отсюда вытекут свободные зоны для футболистов из столицы. Отсюда и крайне вероятная победа последних. Грозненцы умело перекрыли красно-белым воздух, а красно-белые неидеальны. Но в Самаре такого быть не должно, ведь на пространстве они хороши.

Ставка: «Спартак» выиграет в основное время за 1.79.