Экспресс с коэффициентом 9.59: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА — фавориты

У аутсайдеров сегодня не будет ни малейшего шанса спастись.

2-й тур группового этапа Кубка России продолжится сегодня. Нас ждёт несколько очень интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.59.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

Команды уже встречались в этом сезоне в РПЛ. Петербуржцы катком прошлись по сопернику. Они забили четыре безответных мяча, хотя встреча проходила в Казани. После этого казанцы разгромили «Акрон» (4:0), уступили «Химкам» (2:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» на выезде (1:1). Рахимов похвалил футболистов после игры с ростовчанами, отметив у них наличие характера.

Как казанцы собираются останавливать «Зенит», который классно усилился летом и ещё ни разу не потерял очки в новом сезоне? Всё началось с победы в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Затем, помимо «Рубина», в РПЛ петербуржцы победили «Крылья Советов» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0). В Кубке России они разгромили «Факел» (3:0).

«Рубин» не из робких, но между ним и «Зенитом» очень большая пропасть. История очных встреч, разница в комплектации составов и качестве игры предвосхищают уверенную победу петербуржцев. Предлагаем поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.45.

Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН»

По первым пяти матчам сезона можно сказать, что глобально смена главного тренера ничего в ЦСКА не изменила. Он по-прежнему нестабилен и уязвим на выезде. Красно-синие разгромили как раз «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1), но дважды уступили «Краснодару» (0:1 и 1:2), а также не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0). Во всех трёх случаях подопечные Марко Николича потеряли очки в гостях. Дома ЦСКА играет совершенно иначе. Он уверенно и большими силами постоянно идёт в атаку.

С «Пари НН» у москвичей не должно возникнуть серьёзных трудностей. Ещё с конца прошлого сезона у нижегородцев тянется чёрная полоса. В новом сезоне клуб из Нижнего Новгорода показывает низкокачественный футбол. Помимо ЦСКА, он проиграл «Рубину» (2:4) и «Ахмату» (1:4). После этого нижегородцы обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0). В обоих матчах они смотрелись в разы хуже соперников, несмотря на победы.

ЦСКА видится явным фаворитом грядущего матча. Дома он очень опасен. «Пари НН» не может обрести себя. Он показывает крайне невнятную игру и много пропускает. Если «Химки» возили нижегородцев весь матч и только чудом не забили, то армейцы тем более должны выиграть уверенно. Поставить на победу ЦСКА с форой (-1.5) можно за 2.15.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Самарские «Крылья Советов» подходят к предстоящему матчу в хорошем настроении, ведь на выходных сумели одержать первую в сезоне победу. В 4-м туре чемпионата России на своём поле обыграли воронежский «Факел» со счётом 2:0. Этот результат, безусловно, вселяет надежду. Но запросто взять и выбросить из головы результаты прошлых матчей, увы, не получится. Здесь четыре поражения подряд с общим счётом 1:11. В том числе самарцы уступили красно-белым — 0:3.

Не предвидится реванша и теперь. «Спартак» после не самой выразительной игры с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сделал выводы, перестроился и выдал серию из трёх побед с общим счётом 9:1. Споткнулись подопечные Деяна Станковича на «Ахмате» — 0:0. Итоговые нули, разумеется, не устроили ни команду, ни болельщиков.

Логично ждать, что самарцы, особенно на своём поле перед родными болельщиками, станут играть активно. Отсюда вытекут свободные зоны для футболистов из столицы. Предлагаем ставку на победу «Спартака» с коэффициентом 1.82.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Зенита» с форой (-1.5) в матче с «Рубином» за 2.45.

Ставка 2: победа ЦСКА с форой (-1.5) в игре с «Пари НН» за 2.15.

Ставка 3: победа «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.45 Х 2.15 Х 1.82 = 9.59