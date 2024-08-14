«Реал» — «Аталанта». Мбаппе, Винисиус и Беллингем — гарантия успеха

14 августа в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» будет играть с «Аталантой» на нейтральном стадионе «Народовы» в Варшаве. Начало встречи – в 22:00 мск. «Сливочные» являются пятикратными обладателями этого трофея.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка «Реал» – «Аталанта» 14 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.50. Шансы бергамасков оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Аталанта» (14.08.2024)

Нас ждёт невероятный матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся пятикратный обладатель трофея «Реал» и дебютант – «Аталанта». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Народовы» в Варшаве. Начало игры – в 22:00 мск.

Напомним, по традиции в матче за Суперкубок играют победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Сливочные» в финале ЛЧ обыграли дортмундскую «Боруссию». Мадридцы преподали немецкому клубу суровый урок – нельзя транжирить моменты впустую весь первый тайм. За что «шмели» и поплатились во второй половине встречи. Подопечные Анчелотти выиграли со счётом 2:0.

Авторами судьбоносных голов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Оба остались в «Реале». Правда, о бразильце ходят слухи. Судя по сообщениям, «Аль-Ахли» предложил футболисту «Реала» € 1 млрд, включая зарплату и бонусы. Это невероятное предложение! Но Анчелотти назвал эту информацию рыночной спекуляцией и ложью.

Сами «сливочные» пошумели во время трансферного окна. Они совершили самую громкую сделку этого лета – подписали контракт с Килианом Мбаппе. И он включён в заявку на матч за Суперкубок УЕФА. Вместе с Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом они могут стать невероятной тройкой. Состав у мадридцев к предстоящему сезону стал ещё сильнее.

За предсезонную подготовку подопечным Карло Анчелотти можно поставить твёрдую троечку. Они разгромили уступающий по уровню подготовки «Альбасете» (3:0) и победили «Челси» (2:1), но потерпели поражения во встречах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2). Естественно, наиболее болезненный удар «Реал» получил в «эль класико». Сделаем скидку, что ни в одном из этих матчей не играл Мбаппе.

Если мадридцы будут чувствовать себя в игре за Суперкубок УЕФА комфортно, то для «Аталанты» это первый случай в истории. Но она это заслужила своей великолепной победой в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0). Кстати, «богиня» нанесла первое поражение леверкузенцам в сезоне – это достойно уважения. Поэтому недооценивать её не стоит.

Также по пути к финалу бергамаски прошли «Ливерпуль» (3:0 и 0:1) и «Марсель» (1:1 и 3:0). Джан Пьеро Гасперини удалось сохранить главного героя финальной встречи – Лукмана. Адемола стал автором хет-трика в ворота «Байера». Главный козырь «Аталанты» — это отсутствие страха. Она не боится прессинговать соперников абсолютно любого уровня.

Да, прошлый сезон был и правда хорош для «Аталанты». «Богиня» попыталась усилить состав летом, но насколько хорошо – покажет только время. Предсезонная подготовка оставила только плохие впечатления. Подопечные Гасперини сыграли вничью с «АЗ Алкмар» (2:2) и проиграли «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

Конечно, «Аталанта» умеет собираться и настраиваться на ответственные матчи. Но что смогут продемонстрировать бергамаски в игре с клубом с сильнейшей атакой, во главе с Беллингемом, Мбаппе и Винисиусом? Скорее всего, ничего. Можно сделать ставку на победу «Реала» с разницей в два или три мяча за 2.85. Вполне вероятен счёт 3:0 или 3:1. Также спрогнозируем дебютный гол Мбаппе за «сливочных» за 1.95.

Ставка 1: победа «Реала» с разницей в 2-3 мяча за 2.85.

Ставка 2: Килиан Мбаппе забьёт за 1.95.

Ставка 3: победа «Реала» со счётом 3:0 за 10.0.