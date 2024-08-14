«Краснодар» — «Ахмат». Ни Кордобы, ни голов

У краснодарцев плохо с реализацией, но хорошо с обороной.

Российские команды компенсируют отсутствие еврокубковых матчей Кубком России. 15 августа завершится программа 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В Краснодаре местный «Краснодар» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток встречи участников группы С запланирован на 20:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, попробуем и мы.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» 15 августа

Букмекеры в своих прогнозах почти не сомневаются при выборе фаворита. Успех «Краснодара» в основное время оценивается коэффициентом 1.70, что близится к 60% вероятности. Поставить на успех «Ахмата» предлагают с коэффициентом 5.20 — менее 20% вероятности. Если придётся бить пенальти, сыграет коэффициент 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча 2-го тура группового этапа Кубка России получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Самым вероятным является счёт 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Краснодар» — «Ахмат» (15.08.2024)

Пока что «Краснодар» обыгрывает исключительно московский ЦСКА и исключительно на своём поле. В первый раз дело было в 1-м туре Кубка России, удалось выиграть с минимальным счётом. На прошлых же выходных краснодарцы обыграли армейцев в РПЛ со счётом 2:1. Победный гол был забит уже в добавленное ко второму тайму время.

В остальных четырёх матчах во всех турнирах краснодарцы фиксировали три ничейных результата, а также было поражение от «Зенита» в Суперкубке России. Несмотря на то что новички уже адаптировались, команде часто чего-то не хватает для победы. А ведь соперники далеко не всегда попадаются сильные — «Факел», «Динамо» Махачкала и «Ахмат» из разряда проходных для гранда.

Нет вопросов, пожалуй, только к обороне. Если не брать в расчёт 2:4 от «Зенита», то уход Матвея Сафонова воспринимается почти безболезненно. В остальных пяти играх «Краснодар» пропустил всего лишь два гола, один из которых — автогол. И этот факт говорит в пользу невысокой результативности предстоящего матча.

Дело в том, что «Ахмат» после поражения со счётом 0:5 от «Локомотива» собрался и обокрал «Спартак» (0:0) в Москве. А ведь красно-белые шли на уверенной серии побед. Магомеду Адиеву удалось перекрыть воздух столичным футболистам, использовав схему 5-4-1. Причём, если бы не Александр Максименко, при удачном стечении обстоятельств можно было бы рассчитывать на три очка.

Конечно, закрепить успех будет трудно в Краснодаре. Однако рабочую схему тренерский штаб грозненцев наверняка оставит. Из-за восстановления игру с ЦСКА пропустил Джон Кордоба. Не приходится ждать Мураду Мусаеву героя Кубка Америки и теперь. А потому проверяем ставку на тотал меньше 2.5 мяча. В прошлых очных встречах она заходила три раза подряд.

Альтернативный вариант с подстраховкой — «Краснодар» не проиграет в основное время и тотал меньше 3.5 мяча. Всё-таки краснодарцы ни в РПЛ, ни в Кубке России пока никому не проиграли. Да и сейчас любая победа будет на вес золота для собственной уверенности. Грозненцы, в свою очередь, выглядят не так грозно, чтобы рассчитывать на победу.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.