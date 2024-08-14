«Бетис» — «Жирона». Пеллегрини покажет настоящее место Цыганкова

Не успели отдохнуть после чемпионата Европы, как уже пришла пора встречать новый сезон чемпионата Испании. Программа 1-го тура Ла Лиги откроется в четверг, 15 августа, сразу двумя встречами. Матч «Бетис» — «Жирона» состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Бетис» — «Жирона» 15 августа 2024 года

Возможно, для кого-то прозвучит странно, но букмекеры склоняются к победе хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46, в то время как успех «Жироны» доступен с коэффициентом 3.10. Если по итогам 90 минут будет зафиксирована ничья, сыграет коэффициент 3.40. Обычно про такие игры говорят, что они на три результата. Однако принимающая сторона немного предпочтительнее.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 1-го тура чемпионата Испании получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Голы в обе стороны оцениваются коэффициентом 1.74, а самым вероятным среди остальных является счёт 1:1 — коэффициент 5.90. На самом деле, довольно необычные котировки, учитывая то, как для обеих команд сложился прошлый сезон. Но давайте обо всём по порядку.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Ла Лиги «Бетис» — «Жирона» (15.08.2024)

В прошлом сезоне «Бетис» набрал 57 очков, занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и на тоненького заскочил в еврокубки. А именно в квалификационный раунд Лиги конференций, где начнёт свой путь уже 22 августа. А пока — разогревочная игра с «Жироной» на внутренней арене.

Севильцы сохранили на посту главного тренера Мануэля Пеллегрини (контракт 70-летнего наставника действует до 2026 года) и при этом прилично обновились. Однако состав всё равно получается достаточно возрастной, особенно линия обороны. В прошлом розыгрыше пропустили больше, чем представители топ-6, а забили — на уровне середняков.

«Жирона» же заставила говорить о себе на протяжении всего прошлого сезона. Команда под руководством Анхеля Мичела выдала лучший футбольный год, финишировав на третьем месте и отстав от второго всего лишь на четыре очка. Лига чемпионов — космическая, но заслуженная реальность.

Стоит отметить, что жиронцы в прошлом сезоне Ла Лиги забили всего на два гола меньше, чем мадридский «Реал». Вот только значительная доля мячей пришлась на Артёма Довбика. Украинский нападающий ушёл на повышение в итальянскую «Рому», причём весьма некрасиво. Однако важнее здесь то, что испанская команда осталась без голеадора.

Главный тренер «Жироны» заявил, что повторить успех в новом сезоне будет невозможно. И это правда. Теперь на команду все будут настраиваться по-особому. Кроме того, самой команде придётся играть на два фронта, что неизбежно повлечёт за собой спады и потерю очков. Насколько серьёзные — время покажет.

С «Бетисом» на его поле в прошлом сезоне «Жирона» сыграла вничью. Очень вряд ли, что можно рассчитывать на что-то большее в этот раз. Во-первых, в сезон нужно вкатиться. Во-вторых, привыкнуть играть без лучшего нападающего будет непросто. Но и от хозяев, у которых на носу еврокубки, многого ждать тоже не стоит. Вот и вырисовывается ничья.

Ставка: ничья за 3.40.