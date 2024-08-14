«Факел» — «Акрон». Смена тренера не принесёт Воронежу счастья

15 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Акрон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.20. Успех тольяттинцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Акрон» 15 августа 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Факел» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Акрон» (15.08.2024)

Позади матчи 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги, переключаем внимание на Кубок России. На 15 августа запланированы две встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В самой ранней померяются силами «Факел» и «Акрон».

Встреча пройдёт без зрителей. Это отнюдь не самая приятная новость для «Факела». Поддержка болельщиков в родных стенах имеет для него очень важное значение.

У «огнеопасных» и так всё идёт наперекосяк. В РПЛ они уступили московскому «Динамо» (1:3), как раз «Акрону» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:2), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). В Кубке России сине-белые разгромно уступили «Зениту» (0:3).

После безнадёжного выступления во встрече с самарцами руководство «Факела» отправило в отставку Игоря Черевченко. Это уже пятое увольнение тренера за последние два сезона, что является худшим показателем на данном отрезке. Чаще главного тренера не меняла ни одна команда РПЛ.

Уже на следующий день после увольнения Черевченко на пост главного тренера «Факела» заступил Дмитрий Пятибратов. Он уже работал в воронежском клубе в сезоне-2022/2023. Теперь нужно подождать, чтобы увидеть, как он повлияет на команду.

Для развития «Факелу» не хватает ресурсов. У него медленно угасают силы, и даже поддержка болельщиков уже не оказывает должного влияния. Постоянные дисквалификации и травмы обескровливают воронежцев. Они проводят много времени без мяча и постоянно проигрывают.

«Акрон» на фоне «Факела» смотрится куда интереснее. Новичок РПЛ выдал неплохой старт в первенстве. Он доставил проблемы «Локомотиву» (2:3), обыграл «Факел» (2:0), уступил московскому «Динамо» (0:2), что тоже можно назвать достижением, а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Три из четырёх матчей подопечные Заура Тедеева провели на выезде. Совсем неудачно они выступили разве что в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Рубином» (0:4). Казанцы могли забить намного больше. Тольяттинцы позволили сопернику создать огромное количество голевых моментов.

В турнирной таблице группы образовалась следующая картина — «Рубин» и «Зенит» видятся главными претендентами на выход в плей-офф Пути РПЛ, а «Факел» и «Акрон» должны разыграть между собой путёвку в Путь регионов. Ожидается, что во встречах между ними будет идти ожесточённая борьба.

У тольяттинцев шансов на победу в грядущем матче и выход в плей-офф будет побольше. Они демонстрируют более привлекательный футбол. Заур Тедеев поставил «Акрону» классную атакующую игру. Она предполагает много риска, но зато смотрится на одном дыхании и приносит результаты.

Стоит отметить наличие волевых качеств у тольяттинцев. Начиная проигрывать, они не опускают руки, а, наоборот, идут большими силами вперёд и делают всё, чтобы сравнять счёт. Поставить на итоговую победу «Акрона» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

В очной встрече в РПЛ тольяттинцы обыграли «Факел» на выезде, но им помогло удаление. Красную карточку схлопотал Евгений Марков в добавленное к первому тайму время. До этого игра проходила на примерно равных скоростях.

Посмотрим, как повлияет на воронежцев увольнение Черевченко и назначение Пятибратова. Возможно, специалисту стоило дать больше времени. Тренер работал в сложных условиях, потому что команда практически всё время играла в меньшинстве. Будь меньше удалений, дела у «огнеопасных» наверняка сложились бы намного лучше.

Андрей Канчельскис поделился мнением, что вернувшегося на тренерский мостик «огнеопасных» Дмитрия Пятибратова тоже скоро уволят. Он считает политику сине-белых неправильной. Бывший легендарный футболист подчеркнул, что любому тренеру нужно давать шанс и хотя бы 10 туров на исправление ситуации.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Факел» — «Акрон» 15 августа 2024 года

Увольнение Игоря Черевченко вряд ли отразится на «Факеле» положительно. Скорее всего, он выступит ещё хуже, чем в очной встрече в РПЛ. «Акрон» быстро адаптировался к ритму первенства. Он навязал борьбу ряду сильных соперников. У тольяттинцев есть всё необходимое, чтобы обыграть «огнеопасных».

Ставка: итоговая победа «Акрона» за 2.26.