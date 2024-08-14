«Атлетик» — «Хетафе». Нико Уильямс обеспечит Вальверде прогресс

15 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Атлетик» — «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.51. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Хетафе» 15 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Атлетик» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Хетафе» (15.08.2024)

15 августа состоится встреча, которая начнёт программу 1-го тура Примеры. Честь сыграть матч открытия сезона предоставлена «Атлетику» из Бильбао и «Хетафе». Команды померяются силами на стадионе «Сан-Мамес Баррия». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Атлетик» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Примеры, а также выиграл Кубок Испании. На этой высокой ноте состав команды покинули настоящие легенды — Рауль Гарсия и Икер Муньяин. Первый завершил карьеру, второй ушёл на правах свободного агента.

Расставание с возрастными футболистами должно дать больше шансов проявить себя перспективной молодёжи, которой у красно-белых хоть отбавляй. Они сделали большой шаг в развитии после назначения Эрнесто Вальверде на должность главного тренера. Впереди новый этап.

Вальверде отлично доносит мысли до подопечных и раскрывает таланты. Тренеру удалось очень хорошо сбалансировать «Атлетик». У клуба отменная надёжность в обороне и в достатке креатива в нападении. В 38 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Испании «львы» пропустили 37 мячей — меньше лишь у мадридского «Реала», а забили 61.

Существует риск потери «Атлетиком» лидера и главного конструктора атак — Нико Уильямса. В трансфере одного из главных виновников победы сборной Испании на Евро-2024 заинтересована «Барселона». Сообщается, что у форварда есть время подумать о переходе в состав каталонцев до 24 августа.

На фоне слухов об уходе из «Атлетика» Уильямс принял решение сменить игровой номер на 10-й. Это ничего не проясняет, но увеличивает вероятность того, что Нико всё-таки останется в составе клуба из Бильбао и составит отличное подспорье Вальверде в новом сезоне. В прошлом розыгрыше Примеры он забил пять мячей и отдал 11 результативных передач.

«Хетафе» летом потерял игрока, который настолько же важен для него, как Нико Уильямс для «Атлетика». Закончилась аренда нападающего Мэйсона Гринвуда. Англичанин ненадолго вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», а затем перебрался в «Марсель». Для тёмно-синих это серьёзная потеря.

В прошлом сезоне Гринвуд принял участие в 33 матчах в чемпионате Испании, в которых записал на свой счёт восемь забитых мячей и шесть результативных передач. Он оказывал большое влияние на игру и результаты «Хетафе». Благодаря стараниям форварда клуб закончил минувший розыгрыш Примеры на 12-й строчке в турнирной таблице.

Если бы не Гринвуд, с высокой долей вероятности тёмно-синие финишировали бы неподалёку от зоны вылета или вообще отправились бы в Сегунду. Ещё свежи воспоминания о том, как Хосе Бордалас привёл команду к рекордному пятому месту в Примере в сезоне-2018/2019. Однако от той команды практически ничего не осталось.

«Хетафе» вернулся к уже привычной для себя роли аутсайдера. От предстоящего матча его болельщикам не стоит ждать ничего хорошего. Заключить пари на победу «Атлетика» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

За весь прошлый сезон «львы» уступили всего лишь в одном матче дома и шесть раз сыграли вничью. В 19 встречах в Примере в качестве хозяев они забили 42 мяча, а пропустили только 18. В будущем показатели могут стать ещё лучше. Эрнесто Вальверде не стоит на месте. Он всегда стремится к прогрессу.

Тёмно-синие даже с Гринвудом победили только в 2 из 19 матчей минувшего розыгрыша чемпионата Испании на выезде, а также восемь раз сыграли вничью. Хуже подопечных Бордаласа в гостях выступили только вылетевшие в Сегунду команды.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Хетафе» 15 августа 2024 года

«Атлетик» — явный фаворит. Несмотря на то что это только начало сезона и не все футболисты в оптимальном тонусе, в уверенную победу красно-белых верится без какого-либо труда. Дома «львы» наиболее опасны, а у «Хетафе» как раз проблемы с выездами. Плюс летом тёмно-синие понесли утрату важного футболиста.

Ставка: победа «Атлетика» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.