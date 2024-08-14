«Аякс» — «Панатинаикос». Юрий Лодыгин без Лиги Европы

15 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Панатинаикос». Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу амстердамцев можно с коэффициентом 1.77. Успех «зелёных» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Аякс» — «Панатинаикос» 15 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аякс» — «Панатинаикос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Панатинаикос» (15.08.2024)

Вовсю идёт борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 15 августа состоится множество ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них встретятся «Аякс» и «Панатинаикос».

В первом матче амстердамцы одержали трудовую победу со счётом 1:0. Первые 35 минут встречи прошли под их диктовку. «Аяксиды» очень легко входили в штрафную площадь соперника. Понимая необходимость отыгрываться, «Панатинаикос» перехватил инициативу, но сравнять счёт у него не получилось.

Защита «Аякса» переиграла нападение «зелёных». Один гол «Панатинаикоса» был отменён из-за офсайда, ещё было попадание в каркас ворот. Также во втором тайме у шведского нападающего с русскими корнями Александра Еремеева был шанс отличиться, но он неудачно попал по мячу. Голкиперу соперника не составило труда парировать удар.

Глубина состава у «Панатинаикоса» неплохая. За него выступают опытный Юрий Лодыгин (правда, он является вторым вратарём клуба), бывший полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена, экс-защитник «Локомотива» Тин Едвай и много других качественных игроков.

Тем не менее разница в классе бросалась в глаза. «Аякс» во втором тайме подсел, но сделал это осознанно, чтобы поберечь силы для ответной домашней игры и увезти при этом из Афин хороший результат. Если дома у «зелёных» не получилось забить, то на выезде тем более вряд ли получится.

Назначение Франческо Фариоли оказывает положительное влияние на «Аякс». У него быстро начало проявляться то, что напрочь отсутствовало в прошлом сезоне, а именно — крепость в защите. В четырёх матчах нового сезона амстердамцы пропустили только один мяч и все четыре встречи при этом выиграли.

Впечатляет тактическая гибкость Фариоли. Лучшим игроком встречи с «Панатинаикосом» стал Стивен Бергёйс, который в матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Войводиной» выходил на замену во втором тайме.

В матче с «зелёными» Бергёйс появился на поле в стартовом составе. Он поучаствовал практически во всех стадиях голевой атаки. Полузащитник классно её разогнал, сыграл в стенку с сокомандниками и точным плотным ударом прошил Бартломея Дронговского. Да и после этого от хавбека исходила наибольшая острота.

Поставить на то, что «Аякс» победит «Панатинаикос» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Ответную встречу амстердамцы должны выиграть увереннее, чем первую. В этот раз они вряд ли предоставят «зелёным» так много пространства, в том числе у своих ворот.

Еремееву и бывшим футболистам РПЛ не спасти команду из Афин от выбывания из Лиги Европы. У клуба из Амстердама выше класс футболистов и более тактически сильный главный тренер. Фариоли отлично знает своё дело. Его решения за редким исключением оказываются правильными.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Аякс» — «Панатинаикос» 15 августа 2024 года

Первый матч дал чёткий ответ на вопрос — кто является фаворитом в этой паре. Будто бы играя не в полную силу, «Аякс» на выезде одержал победу. Дома амстердамцы должны выиграть без особого труда. У «Панатинаикоса» недостаточно техничных футболистов, чтобы разобраться с окрепшей обороной такого сильного соперника.

Ставка: победа «Аякса» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.18.