Экспресс с коэффициентом 7.94: «Краснодар» запрёт ворота, «Факел» допустил ошибку

2-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ подходит к завершению. На сегодня запланированы всего две встречи. Но есть и хорошие новости — начинается чемпионат Испании. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.94.

Прогноз на матч «Факел» — «Акрон»

У «Факела» всё идёт наперекосяк. В РПЛ он уступил московскому «Динамо» (1:3), «Акрону» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:2), а также сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). В Кубке России сине-белые проиграли «Зениту» (0:3). После безнадёжного выступления во встрече с самарцами руководство «Факела» отправило в отставку Игоря Черевченко. Уже на следующий день после его увольнения на пост главного тренера «Факела» заступил Дмитрий Пятибратов.

«Акрон» на фоне «Факела» смотрится куда интереснее. Новичок РПЛ выдал неплохой старт в первенстве. Он доставил проблемы «Локомотиву» (2:3), обыграл «Факел» (2:0), уступил московскому «Динамо» (0:2), а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2). Три из четырёх матчей подопечные Заура Тедеева провели на выезде. Совсем неудачно они выступили разве что в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Рубином» (0:4).

Увольнение Игоря Черевченко вряд ли отразится на «Факеле» положительно. Скорее всего, команда выступит ещё хуже, чем в очной встрече в РПЛ. «Акрон» быстро адаптировался к ритму первенства. Он навязал борьбу ряду сильных соперников. У тольяттинцев есть всё необходимое, чтобы обыграть «огнеопасных». Ставки на итоговую победу «Акрона» принимают за 2.20.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Хетафе»

По итогам минувшего сезона «Атлетик» финишировал на пятом месте в Примере, а также выиграл Кубок Испании. У клуба отменная оборона и в достатке креатива в нападении. В 38 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Испании «львы» пропустили 37 мячей — меньше лишь у мадридского «Реала», а забили баски 61 гол.

«Хетафе» летом потерял важного игрока. Закончилась аренда нападающего Мэйсона Гринвуда. Англичанин ненадолго вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», а затем перебрался в «Марсель». Для тёмно-синих это серьёзная потеря. Если бы не Гринвуд, с высокой долей вероятности тёмно-синие финишировали бы неподалёку от зоны вылета или вообще отправились бы в Сегунду.

«Атлетик» — явный фаворит. Несмотря на то что это только начало сезона и не все футболисты в оптимальном тонусе, в уверенную победу красно-белых верится без какого-либо труда. Дома «львы» наиболее опасны, а у «Хетафе» как раз проблемы с выездными матчами. Плюс летом тёмно-синие потеряли важного футболиста. Поставим на победу «Атлетика» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Пока что «Краснодар» обыгрывает исключительно московский ЦСКА и исключительно на своём поле. В первый раз дело было в 1-м туре Кубка России, когда удалось выиграть с минимальным счётом. На прошлых же выходных краснодарцы обыграли армейцев в РПЛ со счётом 2:1. В остальных четырёх матчах во всех турнирах у краснодарцев было три ничейных результата, а также поражение от «Зенита» в Суперкубке России.

Нет вопросов, пожалуй, только к обороне. Если не брать в расчёт 2:4 от «Зенита», то уход Матвея Сафонова воспринимается почти безболезненно. В остальных пяти играх «Краснодар» пропустил всего лишь два гола, один из них — автогол.

«Ахмат» после поражения со счётом 0:5 от «Локомотива» собрался и обокрал «Спартак» (0:0) в Москве. Конечно, закрепить успех будет трудно. Однако рабочую схему тренерский штаб грозненцев наверняка оставит. Исходя из всего этого, предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: итоговая победа «Акрона» в матче с «Факелом» за 2.20.

Ставка 2: победа «Атлетика» и тотал больше 1.5 мяча в игре с «Хетафе» за 1.87.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Краснодар» — «Ахмат» за 1.93.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.87 Х 1.93 = 7.94.