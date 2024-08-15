«Ротор» — «Балтика». Калининградцы забыли о поражениях

Калининградцы ещё не проигрывали в новом сезоне, но и побеждали только один раз.

16 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги «Ротор» — «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.43. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика» 16 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Первой лиги «Ротор» — «Балтика» (16.08.2024)

На 16 августа запланирована встреча, которая откроет программу 6-го тура Первой лиги. На стадионе «Волгоград Арена» померяются силами «Ротор» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Команды подходят к матчу с одинаковым количеством очков (по 7).

Начало сезона можно занести в актив Денису Бояринцеву. Его подопечные показывают смелый и весьма собранный футбол. «Ротор» не похож на команду, которая в прошлом сезоне выступала в третьем по силе дивизионе страны. С ним шутки плохи.

Волгоградцы победили «Шинник» (1:0) и «Тюмень» (1:0), а также сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). Уступили они тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Нефтехимику» (0:1). По результатам можно подумать, что команда очень хорошо обороняется. На самом деле маленькое количество пропущенных мячей — это в большей степени заслуга Никиты Чагрова.

Голкипер постоянно радует классными спасениями. Он неоднократно выручал в ситуациях, когда соперники выходили один на один или расстреливали с близкого расстояния. У вратаря отличная реакция, и ещё он хорошо читает игру. Забить Чагрову — задача не из лёгких.

Однако «Ротору» и самому с трудом даются голы. Он регулярно создаёт опасность у ворот соперников, но в завершающей стадии волгоградцам не хватает мастерства и спокойствия. Они не успевают как следует прицелиться и в итоге из хороших точек бьют в молоко.

У «Балтики» уровень исполнительского мастерства выше. У неё в составе много качественных игроков, которые в одиночку способны сделать результат. Другое дело, что многое у калининградцев в новом сезоне не получается. Они слишком часто теряют очки.

Подопечные Александра Грищенко сыграли вничью с «Родиной» (0:0), «Сочи» (1:1), «Уфой» (1:1) и «Соколом» (1:1), победили дома «Черноморец» (2:0). Не хотят отпускать калининградцев проблемы с реализацией. Что бы они ни делали, мяч отказывается идти в створ.

В новом сезоне «Балтика» выглядит, конечно, не так привлекательно, как в прошлом. Она создаёт меньше остроты у ворот соперников. Однако речь о другом. Так транжирить моменты, как это делают калининградцы, просто нельзя.

Во встрече с «Соколом» прозвучали ещё и тревожные звонки в защитном механизме «Балтики». Калининградцы допустили много ошибок. Они позволили сопернику создать на контратаках ряд моментов, которые более техничные нападающие непременно превратили бы в голы.

К Грищенко начинают появляться вопросы. Так играть претендующая на возвращение в РПЛ команда не должна. Позади уже пять туров, и, если заметных изменений в результатах не последует, тренер может лишиться работы. Нет никакой уверенности, что его подопечные выиграют грядущий матч.

Заключить пари на то, что калининградцы не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Волгоградцы выиграли только одну из восьми последних официальных очных встреч. И при этом ни разу команды на двоих не забили больше трёх мячей.

В грядущем матче у подопечных Дениса Бояринцева есть шансы зацепиться за очки. Поддержка родных трибун обеспечит им некоторое преимущество. Однако вряд ли волгоградцам удастся выиграть. Больше похоже, что будет ничья или всё-таки победа калининградцев с минимальным перевесом. У них мотивации не меньше.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика» 16 августа 2024 года

У обеих команд проблемы с завершением. Они очень мало забивают, но и сами пропускают нечасто. Поэтому не ждём от встречи высокой результативности. Скорее всего, будет ничья. Хотя чуть больше шансов на победу у калининградцев. У них лучше состав, и в новом сезоне они ещё не проигрывали.

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.