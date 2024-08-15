«Сельта» — «Алавес». Аспас будет играть до старости

Не каждый может играть на высоком уровне в 37 лет, а Яго умудряется при этом вести за собой команду и делать результат.

16 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Сельта» — «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 2.10. Успех «славных» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Алавес» 16 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Сельта» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Алавес» (16.08.2024)

На 16 августа запланированы две встречи 1-го тура чемпионата Испании. В самой ранней из них на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго местная «Сельта» примет «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Обе команды весьма неплохо, по собственным меркам, провели прошлый сезон. «Сельта» финишировала на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» чуть повыше — на 10-й. Насколько сильно клубы изменились за лето? Удастся ли им повторить успех?

«Кельты» подходят к сезону с воодушевлением и глобальными целями. После 28 туров минувшего розыгрыша чемпионата Испании они находились на опасном 17-м месте в турнирной таблице. Из-за неудовлетворительных результатов Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку. На тренерский мостик встал молодой перспективный специалист — Клаудио Хиральдес.

Новый тренер экстренно поменял ракурс развития «Сельты» и принёс результаты. В последних 10 турах Примеры команда потерпела только три поражения, причём во всех трёх случаях уступила на выезде. Также она дважды сыграла вничью.

Лето «кельты» посвятили сохранению основного костяка. С этой задачей они справились весьма неплохо. К победам в новом сезоне поведёт команду нестареющий лидер «Сельты», которого можно смело назвать живой легендой клуба — Яго Аспас. Он, похоже, и не думает заканчивать карьеру.

И это хорошо, ведь Аспас играет очень большую роль в успехах «кельтов». Он лидер как в раздевалке, так и на поле. В 35 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Испании Яго забил девять мячей и отдал 10 результативных передач. На секундочку, форварду уже 37 лет.

Сможет ли «Алавес» остановить неудержимого Яго Аспаса? «Славные» летом пережили солидную встряску состава. Многие ведущие футболисты покинули клуб, и на замену им бюджетно были приобретены малоизвестные перспективные игроки.

Ходили слухи, что «Алавес» летом может подписать капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, но до конкретики дело не дошло. Железнодорожники не стали вести со «славными» переговоры по трансферу полузащитника.

Опытный футболист вроде Баринова точно не помешал бы «Алавесу». Летом его состав пополнило большое количество молодых игроков, которых необходимо наставлять и подталкивать в правильном направлении. «Алавес» провёл много товарищеских матчей в преддверии нового сезона, но не факт, что это хоть как-то поможет.

«Славные» выиграли всего лишь одну из семи последних очных встреч. Причём победу они одержали дома. Также была одна ничья. Заключить пари на П1 в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10.

«Сельта» тоже провела много товарищеских матчей летом, и в соперниках у неё были команды посерьёзнее, чем у «Алавеса». Несмотря на высокий уровень, «кельты» потерпели только два поражения и при этом в одном из матчей уступили лишь в серии пенальти.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Сельта» — «Алавес» 16 августа 2024 года

В пользу победы «Сельты» свидетельствует ряд факторов. Она меньше изменилась за лето. У «Алавеса» больше потенциала для развития, но его ещё нужно развить, а на это точно уйдёт время. История очных встреч, а также то, что матч пройдёт в городе Виго, добавляют уверенности в том, что «кельты» выиграют.

Ставка: победа «Сельты» за 2.10.