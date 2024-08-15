«Ростов» — «Оренбург». Скоро терпение Карпина лопнет

Подопечные Валерия Георгиевича допускают очень много ошибок. Точка кипения уже близко.

17 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.75. Успех оренбуржцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург» 17 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» (17.08.2024)

Позади матчи 2-го тура группового этапа Кубка России и четыре тура РПЛ. На 17 августа запланированы две встречи 5-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Ростовчане реабилитировались после крупного поражения во встрече с «Зенитом» (0:5) и проваленного второго тайма игры с «Рубином» (1:1) в РПЛ, победив в Кубке России «Химки» (3:1). Однако вопросы к футболистам у Валерия Карпина остались. Тренер недоволен игрой команды.

Жёлто-синие пропустили слишком простой гол. Они неправильно выстроили офсайдную линию. Зелимхан Бакаев в полном одиночестве принял мяч и красиво перекинул Даниила Одоевского. У голкипера не было никаких шансов. И это не единственный момент, в котором защита «Ростова» дала сбой. Просто повезло, что «Химки» не реализовали свои моменты.

Прошлый сезон ростовчане закончили в качестве одной из самых слабых команд РПЛ в обороне. В 30 встречах в первенстве они пропустили 46 мячей, больше только у «Пари НН» и вылетевшего в Первую лигу «Сочи». Для укрепления обороны жёлто-синими был приобретён Умар Сако, но и его стараний уже оказывается недостаточно.

Валерий Карпин постарается в ближайшее время найти решение, но если бы это была единственная проблема ростовчан. В новом сезоне у них беда с реализацией. Наставника сборной России удивляет то, что команда упускает так много моментов. Из-за этого они выиграли только два из шести матчей.

У «Оренбурга» победа в новом сезоне вообще пока только одна, но зато какая. Подопечные Давида Деограсии красиво и уверенно обыграли московский «Спартак» (2:0). Затем они сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и «Акроном» (2:2), а также разгромно уступили ЦСКА (1:5).

Плохо дела у сине-белых идут в Кубке России, но Деограсия не расстраивается. Его подопечные уступили «Химкам» (0:1) и «Локомотиву» (2:3). После поражения в игре с железнодорожниками испанский специалист признался, что остался доволен качеством выступления подопечных, в особенности молодёжи.

Основной фокус внимания «Оренбурга» направлен на РПЛ. В Кубке России Деограсия много экспериментирует и даёт возможность проявить себя молодым игрокам. Поэтому гораздо показательнее встреча с ЦСКА. Это пока что единственный матч РПЛ, в котором оренбуржцы выступали на выезде.

Большое количество пропущенных мячей во встрече с армейцами наводит на мысли о том, что грядущий матч получится результативным и что голы будут с обеих сторон. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. Заключить пари на то, что и в этот раз сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.17.

Оренбуржцы наибольшую угрозу представляют дома. На выезде они не первый год выступают плохо и много пропускают. Это не значит, что сине-белые не способны победить ростовчан в предстоящей встрече. Они умеют настраиваться на важные матчи и любят забивать фаворитам.

Тем не менее у жёлто-синих шансов выиграть будет поболее. Валерий Карпин не потерпит совершения подопечными большого количества ошибок и постоянной потери очков. Рано или поздно ему удастся наладить механизм. Отрезками его команде свойственно показывать динамичный футбол. В новом сезоне непременно будет такой. Вопрос только в том, когда?

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург» 17 августа 2024 года

«Ростов» и «Оренбург» во многом похожи. Они показывают интересный и динамичный атакующий футбол, но допускают много ошибок в обороне. История очных встреч, а также показатели команд всецело на стороне голов с обеих сторон, и в изобилии. Главное — чтобы жёлто-синие не допустили много грубых ошибок, иначе у Валерия Карпина сдадут нервы. Он и так уже на взводе.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.