«МЮ» — «Фулхэм». Упущенный трофей — не главная проблема тен Хага

Матч за Суперкубок Англии отгремел, а это значит, что пора начинать новый сезон английской Премьер-лиги. Программа 1-го тура откроется 16 августа, в пятницу. На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится встреча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Эксперты уже дают свои прогнозы, анализируем и делаем собственные выводы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Англии «МЮ» — «Фулхэм» 16 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на то, что победу одержит «Манчестер Юнайтед», можно с коэффициентом 1.57. Это можно представить как 63% вероятности. Успех «Фулхэма» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00 — чуть больше 15% вероятности. Ничья вероятнее — коэффициент 4.50.

Вместе с тем аналитики просто убеждены, что матч 1-го тура АПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Разброс значительный. Поставить на обе забьют предлагают с коэффициентом 1.58, что выше 60% вероятности. А самыми вероятными являются счета 1:1 и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» (16.08.2024)

Несмотря на кардинальные изменения в дирекции клуба, ждать от «Манчестер Юнайтед» скорого улучшения результатов не стоит. Обычно это длительный, методичный процесс, который выстраивается на перспективу. Однако свой эффект встряска зачастую приносит. Например, в недавнем матче манкунианцы сумели навязать борьбу «Манчестер Сити» за Суперкубок.

«Горожане» атаковали чаще и острее, но «красные дьяволы» даже умудрились забить первыми на 82-й минуте. Дотерпеть до победы и трофея не удалось совсем чуть-чуть. Соперник сравнял счёт на 89-й минуте, а в серии послематчевых пенальти оказался точнее. И в таком итоге отчасти можно винить футболистов, проваливших игру.

Впрочем, проблемы у команды Эрика тен Хага не только в нестабильности. Прежде всего чувствуется нехватка ярко выраженного форварда. Да настолько, что в отсутствие травмированного Расмуса Хойлунда штабу пришлось использовать на острие Бруну Фернандеша. Полузащитник, конечно, умеет забивать, но он всё-таки полузащитник. Снова кадры мешают жить.

«Фулхэм» же за свою почти 150-летнюю историю ничего серьёзнее Чемпионшипа не выигрывал. Зато уже три года держится в АПЛ. Причём отнюдь не борется за выживание. А это значит, что его можно смело записать в крепкие середняки, которые нередко обкрадывают более именитых соперников по лиге. Хотя перед стартом нового сезона у клуба тоже не всё так гладко.

Центральный полузащитник Жоау Палинья пошёл на повышение в «Баварию», чем, естественно, ослабил центр своей бывшей команды. Лондонцы совершили несколько подписаний, но на встраивание новичков потребуется время. Зато предсезонка была неплохой: удалось обыграть «Бенфику» (1:0) и «Хоффенхайм» (2:0), а также забить «Севилье» (1:2).

В предстоящем матче на «Олд Траффорд» не получится рассчитывать на столь надежную игру у собственных ворот. «Манчестер Юнайтед» страдает из-за нехватки нападающего, но даже так забил гол в ворота «Манчестер Сити». Зато «Фулхэм» вполне может забить сам. У «красных дьяволов» намечаются проблемы и в обороне. Люк Шоу в лазарете, а Джонни Эванс и Лисандро Мартинес не впечатляют.

Однако проиграть «дачникам» на «Олд Траффорд» два раза подряд (последний раз было в конце февраля со счётом 1:2) «МЮ» позволить себе не может. Особенно с учётом того, что четыре очные встречи подряд до того выиграл. При таких раскладах ждём, что хозяева не проиграют, но оба клуба непременно забьют.

Ставка: обе забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.87.